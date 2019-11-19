Gündem Sakaryada erik ağacı kasım ayında meyve verdi
SAKARYA

Sakarya haberleri: Sakarya’da erik ağacı Kasım ayında meyve verdi!

Sakarya’da erik ağacı kasım ayında meyve verdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde İsmail Teke'ye ait bahçede bulunan erik ağacının zamansız meyve vermesi herkesi şaşırttı. Teke, "Geçen yıl bu zamanlar sobaları yakmaya başlamıştık, bu sene havalar sıcak gidiyor. Normalde bahar ayında erik topladığımız mahsul bu sene kasım ortasında erik verdi" dedi.

Haber Merkezi İHA
Kasım ayında meyve veren ağaç.
Kasım ayında meyve veren ağaç.

Hava sıcaklıklarının normalinin üstünde seyrettiği Kaynarca ilçesinde, bahçelerde bulunan erik ağaçları Kasım ayında meyve verdi.

Manisa'da kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı: Meyve tutumuna geçtiler
GÜNDEM
Manisa'da kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı: Meyve tutumuna geçtiler

Meyve veren ağacı görenler hayret ediyor.

Görenler hayret ediyor

Turnalı Mahallesinde yaşayan İsmail Teke isimli vatandaş bahçesinde erik ağaçlarının meyve vermesine şaşırdığını dile getirerek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Geçen yıl bu zamanlar sobaları yakmaya başlamıştık, bu sene havalar sıcak gidiyor. Normalde bahar ayında erik topladığımız mahsul bu sene kasım ortasında erik verdi. Ağacı 7 yıl önce bahçeme dikmiştim. Bu yıl ilk defa, ikinci kez çiçek açıp ürün verdi. İlginç bir durum. Görenler, hayret ediyor.

Ekildikten 46 yıl sonra çiçek açtı
HAYAT
Ekildikten 46 yıl sonra çiçek açtı
"
Çevre felaketi olarak görülüyor

Çevre felaketi olarak görülüyor

​Dipsiz Göl olarak anılan bölge doğal sit alanı ilan edilecek.
Kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü

Kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü

​İstanbul Küçükçekmece'deki olayda liseli kız yaralandı.
Satanist ayini!

Satanist ayini!

"​Ortada gövdesi, diğer parçaları ise yıldız gibi etrafına dizilmişti."
PKK sorumlusu yakalandı

PKK sorumlusu yakalandı

300 bin TL ödülle gri kategoride aranıyordu.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Yavaş'a<br>yurt dışı sorusu

Yavaş'a
yurt dışı sorusu

​"Her 5 günün 1'inde yurt dışındasınız, Moskova'da ne yaptınız?".

Promosyon dağıtımında izdiham

Promosyon dağıtımında izdiham

​Çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi.

Çaresiz aile <br>yardım bekliyor

Çaresiz aile
yardım bekliyor

5 çocuğu, 2'şer yıl aralıklarla akciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.
Huawei'ye <br>yeni ek süre

Huawei'ye
yeni ek süre

ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayacak geçici lisansı uzatıldı.
Galatasaray <br>revire döndü

Galatasaray
revire döndü

​Sakatlar kervanına Lemina da eklendi.
Hayatın karardığı şehir: Felluce

Hayatın karardığı şehir: Felluce

​ABD'nin 2004 yılında kullandığı kimyasal silahların izi silinmiyor.
Hükümetin tavrını destekliyoruz

Hükümetin tavrını destekliyoruz

MHP lideri ​Bahçeli'den dikkat çeken EYT açıklaması.
'Ceza indirimi' çalışması yok

'Ceza indirimi' çalışması yok

Adalet Bakanı Gül'den yeni yargı paketi değerlendirmesi.
Vekillere 'seçim bölgesi' talimatı

Vekillere 'seçim bölgesi' talimatı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.
Meclis'te <br>sürpriz görüşme

Meclis'te
sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.