Sakarya’da erik ağacı kasım ayında meyve verdi

Hava sıcaklıklarının normalinin üstünde seyrettiği Kaynarca ilçesinde, bahçelerde bulunan erik ağaçları Kasım ayında meyve verdi.
Görenler hayret ediyor
Turnalı Mahallesinde yaşayan İsmail Teke isimli vatandaş bahçesinde erik ağaçlarının meyve vermesine şaşırdığını dile getirerek, şu şekilde açıklamada bulundu:
"Geçen yıl bu zamanlar sobaları yakmaya başlamıştık, bu sene havalar sıcak gidiyor. Normalde bahar ayında erik topladığımız mahsul bu sene kasım ortasında erik verdi. Ağacı 7 yıl önce bahçeme dikmiştim. Bu yıl ilk defa, ikinci kez çiçek açıp ürün verdi. İlginç bir durum. Görenler, hayret ediyor.
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