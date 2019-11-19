Sakarya’da erik ağacı kasım ayında meyve verdi

Gündem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yasal görevini yaptığı sürece devleti yönetmenin kolay olduğunu dile getirerek,"Emin olun, Allah inandırsın, devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır" ifadesini kullandı.