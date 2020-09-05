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Gündem Sakaryada mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasında yeni detay Türk-Kürt meselesi değil şahıs meselesi
SAKARYA

Sakarya haberleri: Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasında işçilerin çavuşu Türk-Kürt çatışmasını yalanladı

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasında yeni detay: Türk-Kürt meselesi değil şahıs meselesi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen mevsimlik tarım işçilerine yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya platformları ile bazı haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddiaları işçilerin çavuşu Kasım Demir tarafından yalanlandı. İşçileri çavuşu Demir, "Bu yaşadığımız olay münferit olarak yaşandı. Diğer çalıştığımız yerlerde hiç sıkıntılar yaşamadık. Bu, Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi. O kişilerden başka Sakarya'da hiç kimseyle hiçbir sorun yaşamadık. Hepsi kardeşlerimizdir, yalan söyleyemeyiz bu konuda. Bu, münferit bir olay, ırkçılık olayına dönüşmemesi lazım bu durumun" sözleri ile olayı anlattı.

Haber Merkezi AA
Sakarya’da işçilere saldırı iddiası yalanlandı.
Sakarya’da işçilere saldırı iddiası yalanlandı.

Bazı sosyal medya platformlarıyla haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına ilişkin konuşan Demir, dün Kocaali ilçesinde fındık toplarken yer sahibi işveren aile ile aralarında iş nedeniyle tartışma çıktığını söyledi.

DHA
Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri ile patronları arasında çıkan kavga.

Sakarya Valiliği'nden işçilere saldırı iddiasına yalanlama
GÜNDEM
Sakarya Valiliği'nden işçilere saldırı iddiasına yalanlama

BU TÜRK-KÜRT MESELESİ DEĞİL

O bölgede daha önce birçok kişiyle çalıştıklarını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Tartışma yaşadığımız kişiler başından beri sorunluydu. Bu yaşadığımız olay münferit olarak yaşandı. Diğer çalıştığımız yerlerde hiç sıkıntılar yaşamadık. Bu, Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi. Diğer çalıştığımız insanlar dört dörtlüktü. Yalnızca bu olayı yaşadığımız kimselerle sıkıntı yaşadık burada. Bizi rencide edici kelimeler söyleyince zorumuza gitti, işi bıraktık. O kişilerden başka Sakarya'da hiç kimseyle hiçbir sorun yaşamadık. Hepsi kardeşlerimizdir, yalan söyleyemeyiz bu konuda.

DHA
Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri ile patronları arasında çıkan kavga.

BU MÜNFERİT BİR OLAY IRKÇILIK OLAYINA DÖNÜŞMEMESİ LAZIM

  • Bu, münferit bir olay, ırkçılık olayına dönüşmemesi lazım bu durumun. Diğer çalıştığımız 4 patronumuz çok iyiydi. 5 parmağın 5'i bir olmuyor. Biz de 10 kardeşiz, hepimiz bir olamıyoruz. Allah kimseye bu tip durumlar yaşatmasın. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Sakarya Valimiz konunun yakın takipçisi, bizlere son derece yakın ilgi gösterdiler. Valimizden Allah razı olsun, Sayın Valimiz de konunun takipçisi olacağını söyledi zaten. Allah razı olsun, bizi arayıp ilgilendi. Sorun o kişilerde."

Demir, halen Kocaali'de ailelerinden çalışanların olduğunu sözlerine ekledi.

İHA

İHA

İHA
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