Sakarya'da ölü yunus kıyıya vurdu

Kocaali sahilinde vatandaşlar tarafından kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.
Yunus, bulunduğu yerden alınırken, boyunun yaklaşık 2 buçuk metre, ağırlığının da 250 kilogram olduğu belirtildi.
Kocaali sahilinde vatandaşlar tarafından kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.
Yunus, bulunduğu yerden alınırken, boyunun yaklaşık 2 buçuk metre, ağırlığının da 250 kilogram olduğu belirtildi.
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