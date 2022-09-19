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Sakarya'da ölü yunus kıyıya vurdu

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yaklaşık 2 buçuk metre boyunda ve 250 kilogram ağırlığında ölü yunus sahile vurdu.

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Haber Merkezi İHA
Sakarya haberleri: Sakaryada ölü yunus kıyıya vurdu
Kıyıya vuran yunus

Kocaali sahilinde vatandaşlar tarafından kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

Yunus, bulunduğu yerden alınırken, boyunun yaklaşık 2 buçuk metre, ağırlığının da 250 kilogram olduğu belirtildi.

Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu
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İlçe sahilinde yürüyüş yapanlar, kumsal ve kayalık alanda hareketsiz 2 yunus olduğunu fark etti.
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Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunuslar için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne haber verildi.
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Gelen ekipler, öldükleri belirlenen, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen yunusları, sahilden kaldırdı.
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Geçen hafta sahilde kayalık alana 1 ölü yunus daha vurmuştu.
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Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu
Trabzon'un Sürmene ilçesi sahiline geçen hafta kayalığa vuran ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 2 ölü yunus daha görüldü.


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