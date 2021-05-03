Sakarya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadelede tüm imkanlarını seferber etti. Bir yılı aşkın süredir devam eden salgınla mücadelede önemli çalışmalarını hayata geçirdiklerini ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, salgına karşı tüm önlemleri aldıklarını açıkladı.
TÜM ÖNLEMLER ALINIYOR
Başkan Ekrem Yüce, “Her Eve Maske sloganıyla bugüne kadar 15 milyonu aşkın maskeyi vatandaşlarımızla buluşturduk. Salgın tehdidi ortadan kalkana kadar üretimimiz devam edecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak desteğiyle bu zor günlerinde yanlarında olduk. Şehrimizin tamamına yayılan bir anlayışla dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik. Toplu taşıma araçları, kamu kurumları, duraklar, meydanlar ve oturma alanlarını dezenfekte ettik” dedi.
ESNAFA ÇOK YÖNLÜ DESTEK
Sokak hayvanlarını da unutmadıklarına değinen Başkan Yüce, “Sokak hayvanlarımız için beslenme odakları kurduk. Bu süreçten etkilenen esnaflarımızın mağdur olmamaları adına mazot, su faturası, ilan-reklam vergisi, yıllık çevre temizlik vergisi ve belediyemizin kiracısı olan işletmelerin kira bedellerini kapsayan 15 milyon TL’lik ekonomik destek paketini esnafımıza sunduk” ifadelerini kullandı.
Tıbbi ve aromatik bitki merkezi Melen oldu
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin şehrin tarım geleceğini güvence altına alacak projelerinden bir tanesi olan Melen Botanik Vadisi’nde tıbbı ve aromatik bitkileri dikim çalışmaları devam ediyor. Dikim çalışmalarına bizzat katılan Başkan Ekrem Yüce, kuşburnu tohumlarının ardından ıhlamur ve ahududu fidanlarını da toprakla buluşturdu. Vadinin her geçen gün yeşillendiğini, dikilen aromatik ve tıbbi bitkilerin çiçekleriyle renklendiğini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, Ramazan’ın ardından bölgeyi tanıtmak amacıyla bir program gerçekleştireceklerini dile getirdi.
MELEN’DE DİKİMLER TAM HIZ SÜRÜYOR
Başkan Ekrem Yüce, Melen Botanik Vadisinin eşsiz bir bölgede, muhteşem bir yaşam alanı olduğunu dile getirerek, “Tıbbi ve aromatik bitkilerimizin dikimini gerçekleştiriyoruz. Melen Botanik Cennet Vadisinde lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, ıhlamur, akasya, defne, gül ve kuşburnu gibi çeşitli türlerde yüz binlerce bitkinin dikimini yapmıştık. Bugün de ıhlamur ve ahududu fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Melen isale hattı üzerinde bulunan atıl bir alan hamdolsun cennet vadisine dönüşüyor” dedi.
VADİ YAŞAM MERKEZİ OLACAK
Başkan Yüce, Melen’de dikimi yapılan bitkilerin ilaç sanayi olmak üzere pek çok alanda değerlendirileceğini ifade ederek, bitki çaylarının ve vadide bulunan arı kovanlarıyla bal üretiminin de yapılacağının altını çizdi. Vadi’de yetiştirilen bitkiler ile ayrıca Sera A.Ş bünyesindeki laboratuvarlarda kolonya parfüm gibi kozmetik ürünlerin üretileceğini dile getiren Başkan Yüce, Şenpiliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile üretim işbirliği yaparak ortak bir marka üzerinden ürün kalemlerimizi artırmak, piyasa kanalları oluşturmak ve halkın hizmetine sunmak için Atatürk Bulvarı üzerinde bir satış noktası kurmayı hedeflediklerini söyledi.
Sakarya’nın ulaşım altyapısı değişim geçiriyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında modern ulaşım altyapısı ve yeni meydan çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda başlatılan ve şehir ulaşımında büyük bir ihtiyaca çözüm üretecek olan SGK köprülü kavşak projesinde köprünün ilk ayağının yapım çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların devam ettiği bir diğer nokta ise Unkapanı Meydanı. Şehrin önemli buluşma noktalarından biri olan Unkapanı Meydanı’nı modern bir meydana çevirme çalışmaları devam ediyor. Meydanın bağlantı yollarındaki kaldırım ve aydınlatma çalışmaları tamamlanırken yeraltı şadırvanlarının kaba inşaatı ise hızla devam ediyor.
MODERN YÜZLERİNE KAVUŞACAKLAR
Şehrin modern ulaşım altyapısına ve yeni meydanına kavuşturacak projeleri yerinde inceleyen Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimiz genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı kavşakları, meydanları ve parkları modern bir görünüme kavuşturma çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Şehrin ulaşımı için çok önemli bir proje olan SGK Köprülü Kavşağı projemizde ekiplerimiz yan yolların dönüş kollarını, yükseltme perdelerini tamamladı. Köprü ayaklarımızın ilkinde sona gelinirken, diğerine de başlamak üzereyiz” diye konuştu.
TİCARETİN DE MERKEZİ
Unkapanı Meydanı’nın şehrin önemli buluşma noktalarından olduğuna dikkat çeten Başkan Yüce şöyle devam etti;
“Yoğun ticari faaliyetlerin yaşandığı bölgeyi modern bir meydan haline getirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Meydanın bağlantı yollarındaki kaldırım ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Yeraltı şadırvanlarının kaba inşaatı ise hızla devam ediyor. İnşallah çalışmalar sonlandığında yeraltı şadırvanları, meydan ve minibüs duraklarını kapsayan düzenleme ile Unkapanı Meydanı bir yaşam merkezi haline gelecek.”