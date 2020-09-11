Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sapancaya tatile giden ailenin kabusu oldu Asya Kaplanı paniği
SAKARYA

Sakarya haberleri: Sapanca'da 'Asya Kaplan'ı paniği

Sapanca’ya tatile giden ailenin kabusu oldu: Asya Kaplan’ı paniği

Sapanca'nın Kırkpınar Mahallesi'nde 'Asya Kaplanı' diye tabir edilen sivrisineklerin gelen tatilcileri ısırması vatandaşları isyan ettirdi. Isırdığı yerde daha sonra kabuk bağlayan yerlerin şişlik ve kaşıntısından dolayı vatandaşlar ciddi sıkıntılar çektiklerini ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Asya Kaplanı sivrisineğinin ısırdığı yerlerde oluşan tahrişler.
Asya Kaplanı sivrisineğinin ısırdığı yerlerde oluşan tahrişler.

Tatil için Sakarya’nın Sapanca ilçesine gelen ve yaklaşık bir buçuk aydır ‘Asya Kaplanı’ diye tabir edilen sivrisinekler ile mücadele eden vatandaşlar yardım istedi.

İHA
Asya Kaplanı sivrisineğinin ısırdığı yerlerde oluşan tahrişler...

ISIRDIĞI YERDE CİDDİ SIKINTILAR OLUŞTURUYOR

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi’nde ‘Asya Kaplanı’ diye tabir edilen ve ısırdığı yerlerde büyük yaralar oluşturan sivrisinekler ile ilgili şikayetler artıyor. Tatil için Kırkpınar’a gelen vatandaşlar bir buçuk ay içerisinde bu durumdan dolayı yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, yeteri kadar ilaçlama yapılmadığını iddia etti.

Evleri istila ettiler: Vatandaşın korkulu rüyası oldu
FOTOĞRAF 11
Title
Tırtılların meyve ağaçlarının yaprakları ile beslendiğini ve bu nedenle ağaçları kuruttuğunu dile getiren Köy Muhtarı Hasan Yangın, tırtılların şimdi de evlere dadandığını söyledi.
Title
Yangın Bu tırtıllar köyümüzü istila etti. Özellikle dut, elma, armut gibi meyvelerin yapraklarını yiyerek başladı. Daha sonra da ıhlamur ve bütün ağaçlara yayılmaya başladı. Onların yapraklarıyla beslenerek şuan da evimizi istila ettiler. Her yer tırtıllarla dolu. Bizi de rahatsız ediyor, hatta evimizin içine giriyor. Bunlar tüylü bir böcek olduğu için de vücudumuza değdiği zaman alerji ve kaşıntı yapıyor dedi.
Title
Tırtılların hızla çoğaldığını ve bir önlem alınması gerektiğini belirten Yangın Bu konuda Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuruda bulundum. Kendisi bize ilaç önerisinde bulundu ama umarım bir sonuç alırız...
Title
Yuvalarının yakılması imha edilmesi gerektiği bize söylendi. Yüksek ağaçlarda yuva yaptıkları için oraya çıkıp onları yakmamız imkansız. Ancak ve ancak küçük ağaçlardaki lavraları imha edebiliyoruz. Bunun önüne geçilemez diye düşünüyorum. Çok hızlı çoğalıyorlar, Bir gün içerisinde görülenin 100 katı çoğalıyorlar diyebilirim. Yarın bir gün tarım arazilerimizde bir tehdit oluşturabilir. Bu konuda bir önlem alınmasını istiyorum diye konuştu.
Title
Vampir Kelebekler azaldı bunlar ortaya çıktı <br> <br> Halk arasında ’Vampir kelebek’ olarak bilinen Ricania Simulans zararlısının bu yıl geçen yıla oranla daha az olduğunu, onun yerine ise istilacı tırtılların olduğunu ifade eden Yangın Bu yıl vampir kelebekler yarıya düştü bu başladı. Hava şartlarından mıdır bilmiyorum...
Title
Umarım bunlarda bir sonraki yıl bu kadar olmaz ama ben çoğalacağını düşünüyorum. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden bu tırtılların Amerikan Beyaz Kelebeği olduğu dile getirildi ama ben zannetmiyorum. Çünkü bu tırtıllar yaklaşık 3 aydır böyle şekline konuştu.
Title
Ne kadar temizleseler de kısa bir süre sonra yine evin duvarlarının yüzlerce tırtıl ile dolduğunu dile getiren köy sakinlerinden Zinet Tavlı ise Burası yengemin evi, dün birlikte yıkadık ama kısa sürede aynı hale geldi. Kürekle topladık attık, güzelce temizliyoruz her seferinde ama 3 dakika sonra yine duvarlardan yukarıya doğru yürümeye başlıyorlar...
Title
Neyden kaynaklanıyor bir türlü bulamıyoruz, sebebini bilemiyoruz. Muhtarımız gerekli yerlere şikayette bulundu, Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduk. Sonucu bekliyoruz ifadelerini kullandı.
Title
Rize Vampir Kelebekler ve patates böceklerinin ardından şimdi de tırtılların tehdidi altında
Title
Rize Vampir Kelebekler ve patates böceklerinin ardından şimdi de tırtılların tehdidi altında
Title
Rize Vampir Kelebekler ve patates böceklerinin ardından şimdi de tırtılların tehdidi altında
Evleri istila ettiler: Vatandaşın korkulu rüyası oldu
Rize 'Vampir Kelebek' olarak bilinen 'Ricania Simulans' ve patates böceklerinin ardından şimdi de Amerikan beyaz kelebeğine dönüşen tırtıllarla mücadele ediyor. Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de vatandaşların korkulu rüyası haline gelen tırtıllar, evlerin duvarlarından yüksek katlara kadar tırmanarak evlerin içlerine kadar giriyor.


İHA
Asya Kaplanı sivrisineğinin ısırdığı yerlerde oluşan tahrişler...
  • Sivrisineğin ısırdığı ve daha sonrasında kabuk bağlayan yerlerin şişlik ve kaşıntısından dolayı ciddi sıkıntılar çektiklerini ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

İHA
Asya Kaplanı sivrisineği
Abone Ol Google News
Ders saatleri belli oldu

Ders saatleri belli oldu

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması.
Gerçeklerden kopukhukuki dayanaktan yoksun

Gerçeklerden kopuk
hukuki dayanaktan yoksun

​Türkiye'den AB'nin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki.
Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tecavüzle suçlanan CHP'li belediye başkanı konuştu.

Çevrecinin acı sonu

Çevrecinin acı sonu

​Araştırmaya gittiği yerliler okla öldürdü.

Cüneyt Arkın da<br>yeni akıma uydu

Cüneyt Arkın da
yeni akıma uydu

​Büyük ustanın 51 yıl öncesi ve sonrası...

​Operasyonların perde arkasındaki gizli kahraman.

​Türkiye'nin Karadeniz'den sonra yeni hedefi.

18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı
Gündem

18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı

Adana’da eşi evde olmadığı sırada Fadime Şafak'ın evine girip vahşice öldüren katil zanlısı 18 yıl sonra geçtiğimiz ay yakalanmıştı. Kadına cinsel istismarda bulunmak isterken öldüren katil zanlısının ifadesindeki “O bana saldırdı bağırdı bende susturmak için yastıkla ağzını kapatırken boğulmuş” yalanını adli tıbbın “Elle boğularak öldürülmüştür” raporu ortaya çıkardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bizler Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo
Spor

Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili kulüp Meksika ekiplerinden Tigres forması giyen Carlos Salcedo için satın alma opsiyonlu transfer teklifinde bulundu. Başarılı stoper için önerilen satın alma bedeli sonrasında, Tigres yönetimi teklifi değerlendirmeye aldı. Peki Trabzonspor'un transfer etmek istediği Carlos Salcedo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor Carlos Salcedo haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.