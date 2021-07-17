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SAKARYA

Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuktan acı haber: Cansız bedenine altı saat sonra ulaşıldı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde dedesiyle su kanalına hayvan otlatmaya giden ve kanala taş attığı sırada suya düşüp kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni yaklaşık 6 saat sonra suda sürüklenirken bulundu.

Haber Merkezi İHA
Sakarya haberleri: Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenine 6 saat sonra ulaşıldı
Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenine 6 saat sonra ulaşıldı

Olay, Geyve ilçesi Bozören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Ömer Ali Dişli, dedesiyle birlikte sulama kanalına hayvan otlatmaya gitti.

Bu sırada su kanalına taş attığı esnada 4 yaşındaki Dişli, gözden kayboldu. Yapılan ihbar üzerine ise bölgeye jandarma, sağlık, STK ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenine 6 saat sonra ulaşıldı
Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenine 6 saat sonra ulaşıldı

Toplamda 63 kişilik ekip, küçük çocuğu aramak için seferber oldu. Bölgeyi adeta karış karış arayan ekipler, yaklaşık 6 saat süren çalışma neticesinde 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenini suya düştüğü yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta suda sürüklenirken buldu.

Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenine 6 saat sonra ulaşıldı
Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenine 6 saat sonra ulaşıldı

Olay yerine gelen savcının incelemesi sonrasında Dişli’nin minik bedeni otopsi yapılmak üzere Geyve İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

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Rize’de felaketin yaraları sarılıyor: Ekipler sahaya indi yüzlerce kişi çalışıyor
Rize'de önceki gün meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 5 kişinin yaralandığı, ev, iş yeri, altyapı ve üstyapı ile tarım arazilerinde ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. 91 ekipte 802 kişinin görev aldığı kentte, kaybolan 2 kişi aranıyor, hasat tespit çalışması yürütülüyor.


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