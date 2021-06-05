Sakarya'da yakınları kayıp ihbarı yaptı: 85 yaşındaki adam bir gün sonra ormanda bulundu Sakarya'da dün evden çıktıktan sonra dönmeyen ve haber alınamayan 85 yaşındaki Haşim Çakar, ailesinin kayıp ihbarıyla başlatılan aramalar sonucu bu sabah 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Haber Merkezi 05 Haziran 2021, 17:34 Son Güncelleme: 05 Haziran 2021, 17:45 DHA