Gündem Sakaryada yakınları kayıp ihbarı yaptı 85 yaşındaki adam bir gün sonra ormanda bulundu
SAKARYA

Sakarya'da yakınları kayıp ihbarı yaptı: 85 yaşındaki adam bir gün sonra ormanda bulundu

Sakarya'da dün evden çıktıktan sonra dönmeyen ve haber alınamayan 85 yaşındaki Haşim Çakar, ailesinin kayıp ihbarıyla başlatılan aramalar sonucu bu sabah 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Sakarya haberleri: Yakınları kayıp ihbarı yaptı, 1 gün sonra ormanda bulundu
Haşim Çakar, evine 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Taraklı ilçesi Aksu Mahallesi’nde yaşayan Haşim Çakar, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Çakar'ın yakınları, bir süre sonra jandarma ve AFAD’tan yardım istedi.

Kayıp ihbar üzerine AFAD, jandarma ve arama- kurtarma ekipleri, evin çevresinden başlayarak, bölgede arama çalışması başlattı.

Kaybolan yaşlı adam 6 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu
OYNAT 00:58
Kaybolan yaşlı adam 6 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra kaybolan 85 yaşındaki Haşim Çakar, ormanlık alanda bulundu.

Evine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunan Haşim Çakar'ın, unutkanlık yaşadığı için evinin yolunu bulamadığı öğrenildi. Ekipler yaşlı adamı ailesine teslim etti.


Çakar, evine 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Kurtarma ekiplerinin hemen su verdiği Haşim Çakar, unutkanlık yaşadığı için evin yolunu bulamadığını söylerken, ailesinin yanına götürüldü.

Kayıp başvurusunda bulundukları kız çocuğu ağılın avlusunda uyurken bulundu
GÜNDEM
Kayıp başvurusunda bulundukları kız çocuğu ağılın avlusunda uyurken bulundu
Abone Ol Google News
10 Haziranda başlıyor

10 Haziran'da başlıyor

Türkiye ve Rusya için seyahat kararı.
Emekli maaşını 5e katladı

Emekli maaşını 5'e katladı

Hobi olarak başladı hayatı değişti.
Amcam Gülen terör örgütü lideridir

​FETÖ elebaşının yeğeni itirafçı olmak istedi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştiriyor.

Bir köye terör saldırısı: En az 100 sivil hayatını kaybetti

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

​Koronaya yakalanan 8 yaşındaki Toprak'tan acı haber geldi

​2035'e kadar tüm gaz ihtiyacımızı karşılayacak

İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı açıklandı.
Kargalarda görüldü

Kargalarda görüldü

İstanbul'da Batı Nil Virüsü endişesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.