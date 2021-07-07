Gündem Sel felaketinde 7 mahalleyi bağlayan köprünün ayaklarında hasar oluştu
SAKARYA

Sel felaketinde 7 mahalleyi bağlayan köprünün ayaklarında hasar oluştu

Sakarya’da etkili olan sağanak yağış sırasında oluşan sel felaketinde Akyazı ilçesinde 7 mahalleyi birbirine bağlayan köprünün ayaklarında hasar oluştu. Bölge halkı ulaşımı alternatif yollardan gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi İHA
Sakarya sel: 7 mahalleyi bağlayan köprünün ayaklarında hasar oluştu
Sakarya Beldibi Mahallesinde meydana gelen sel felaketinde yaklaşık 7 mahalleyi birbirine bağlayan köprünün ayaklarında tahribat oluştu.


Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra yer yer sel felaketlerine de sebep oluyor. Bu doğrultuda Akyazı ilçesi Beldibi Mahallesinde meydana gelen sel felaketinde yaklaşık 7 mahalleyi birbirine bağlayan köprünün ayaklarında tahribat oluştu.

Hasar gören köprü ulaşıma kapatıldı.
İHA
Hasar gören köprü ulaşıma kapatıldı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerince ise köprünün giriş ve çıkışları ulaşıma kapandı. Köprünün bağladığı mahallelerde kalan vatandaşlar da ulaşımı alternatif yollardan sağlıyor. Yağış sonrasında oluşan sel felaketinde tahribata uğrayan köprü ve bölgesi havadan da görüntülendi.

Selin getirdiği malzemeler köprünün ayağında hasara neden oldu
İHA
Selin getirdiği malzemeler köprünün ayağında hasara neden oldu

KÖPRÜ YIKILMA TEHLİKESİNDE

Sel felaketinde ayaklarından hasarlanan köprünün yaklaşık 7 mahalleyi bağladığını belirten İdris Peker, “Dünden beri etkili olan yağmur, Mudurnu Çayını taşırdı. Beldibi Mahallesinden geçen Mudurnu Çayı, köprünün ayaklarında da hasar oluşturdu. Köprü şu anda yıkılma tehlikesinde. 7 mahalleyi birbirine bağlayan köprüde ulaşım durduruldu. Diğer mahallemizde kayıp olan bir kişinin arama çalışmaları da hala daha sürüyor. Dün akşamdan beri devam eden yağış sonucu sel oluştu. Selin getirdiği malzemeler köprünün ayağında hasara neden oldu. Köprü üzerinden ulaşım durdurulunca diğer mahallelerde bulunan alternatif yollardan vatandaşlar ulaşımlarını sağlamaya çalışıyorlar” dedi.

Vatandaşlar ulaşımlarını alternatif yollardan sağlamaya çalışıyorlar.
DHA
Vatandaşlar ulaşımlarını alternatif yollardan sağlamaya çalışıyorlar.

Sakarya'da sele kapılan 78 yaşındaki şahıs kayboldu
GÜNDEM
Sakarya'da sele kapılan 78 yaşındaki şahıs kayboldu

KAYIP VATANDAŞ ARANIYOR

Öte yandan Akyazı ilçesi Dedeler Mahallesinde sabah 07.00 sıralarında sele kapılan 78 yaşındaki Sami Özkul için arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çok sayıda ekibin seferber olduğu arama çalışmasında ise ekiplerin yaşlı adama dair henüz bir bulguya rastlamadıkları öğrenildi.

Abone Ol Google News
Fareler gibi doğurmayın

'Fareler gibi doğurmayın'

​Sertap Erener'in çirkin sözleri karşısında dinleyenler şoke oldu.
Bayram öncesi talep patladı

Bayram öncesi talep patladı

​Rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.
Türkiye sicili en temiz ülkedir

​AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK sonrası açıklama yapıyor.

​Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, mahkemeye sevk edildi.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü.

Altı ayda<br>40 milyonu aştı

Altı ayda
40 milyonu aştı

​Havayolu ulaşımı korona dinlemedi.
Sahibinden satılık ada

Sahibinden satılık ada

​İnternetten satışa çıkartılan adanın fiyatı 50 milyon lira arttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.