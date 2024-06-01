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Sakarya Valiliği'nden kentteki kokuya ilişkin açıklama: AFAD'dan 25 kişilik ekip oluşturuldu

Sakarya Valiliği, kentin bazı yerlerinde halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek koku tespit edildiğini bildirdi.

07:27 - 1/06/2024 Cumartesi
AA
Foto: İHA.
Foto: İHA.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Erenler bölgesinde oluşan koku neticesinde vatandaşların 112 Acil Çağrı birimine şikayette bulunduğu aktarıldı.

AFAD ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz koordinesinde Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Erenler Belediyesi ve AFAD'dan 25 kişilik ekip oluşturulmuş ve kokunun kaynağı ivedilikle araştırılmaya başlanmıştır. Gerekli detaylı bilgi, koku kaynağı tespit edildiğinde kamuoyuyla tekrardan paylaşılacaktır."

#Koku
#Sakarya
#Sakarya Valiliği
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