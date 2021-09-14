Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Erdoğan'dan tarihi çıkış: 2023 küresel başkaldırı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı ilçesindeki Duatepe Anıtı’nda düzenlenen Sakarya Zaferi’nin 100. Yılı Kutlama Programı’nda yaptığı konuşmada, Sakarya Zaferi’nin kazanıldığı 1921 yılının herhangi bir savaşın değil, Türklerin Anadolu’daki bin yıllık varlığının da dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

OYNAT 02:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete laf anlatmak ölüyü diriltmekten daha zor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin her ilinde fabrikaların açıldığını ve üretim yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de fabrikaların olmadığını iddia eden muhalefete tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yok dedikleri yatırımlar, ülkemizin dört bir yanında Türk sanayisinin gurur abideleri olarak birer birer yükseliyor. Bu eserleri görmeyenlere ne desek boş. Rivayet odur ki, Hz. İsa'ya 'Ölüyü diriltmekten daha zor ne olabilir?' diye sormuşlar. Hz. İsa'da 'Anlamayana anlatmak' diye cevap vermiş. BiP'te paylaş

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CUMHURİYET TARİHİNİN EN İDDİALI MAKAS DEĞİŞİKLİĞİ

Erdoğan, Sakarya Savaşı’nı bizzat yöneten İstiklal Harbi’nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasında emeği geçen tüm komutanları, şehitleri, gazileri rahmetle, minnetle yad etti.

Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’e endekslenen hedeflerin, aslında tıpkı Milli Mücadele’nin kendisi gibi küresel senaryolara karşı bir başkaldırı olduğunu söyledi. Türkiye’nin kendi verdikleri rollerin dışına çıkmasını istemeyenlere, alın teri ve kanla, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan bir ülke olduğu gerçeğini kabul ettirdiklerini vurgulayan Erdoğan, “Bazıları hala 2023 hedeflerimizi sıradan bir orta, uzun vadeli kalkınma programı sanmaya devam ediyor. Halbuki biz bu iradeyi ortaya koyarak Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik. Demokrasi ve kalkınma standartlarımızı dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine çıkartarak, asırlardır kuşatma altında tutulan medeniyet, tarih ve kültür ufkumuzu tekrar açmayı başardık.” diye konuştu.

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli iradenin gücünün önünde darbelerin duramayacağını cümle aleme gösterdik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 100. yılı için düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı 'Milli iradenin gücünün önünde, ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne de darbelerin duramayacağını cümle aleme gösterdik' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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NE TERÖR NE DARBE DURDURABİLİR

Anadolu’dan tamamen sökülüp atılmak istenen Türk milletinin dişiyle, tırnağıyla, tüm gövdesi ve ruhuyla verdiği Milli Mücadele’sini kurduğu cumhuriyetle yeni bir başlangıç haline getirdiğini aktaran Erdoğan, “Milli iradenin gücünün önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik.” şeklindi konuştu.

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SON NEFESİMİZE KADAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023’e yaklaştıkça bu güven ve umut zeminini bozmaya yönelik tacizlerin artması doğru istikamette gittiğimizin işaretidir. Cumhur İttifakı olarak geleceğimize daha özgüvenle yürüyoruz.” dedi.

Erdoğan, kendileri için esas olanın millet iradesi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Cumhuriyet’imizin 100. yılında Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefleyen mücadelemizin başarıya ulaşması için son nefesimize kadar çalışacağız. Onun için tek millet, tek vatan, tek devlet ve tek bayrak. Malazgirt’ten bu yana kazandığımız hiçbir zafer gibi bunun da kolay olmayacağını biliyoruz.”

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedefleri küresel hegemonyaya başkaldırıdır

OSB’lerden afet yardımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve OSB başkanları, afetlerde zarar gören vatandaşlar için toplanan 206 milyon 500 bin liranın temsili çekini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti. Erdoğan, temsili çekin tesliminin ardından OSB başkanları ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Tarihi adımlar attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, 1935 yılında üretim serüvenine başlayan Şişecam’ın cam sektöründe bugün ülkenin en prestijli markalarından biri olduğunu belirtti.