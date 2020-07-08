Sakarya’da büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin etti Sakarya’da tedirgin eden hayvan ölümleri: Mera kapatıldı! Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gerçekleşen büyükbaş hayvan ölümleri ilçede tedirginliğe yol açtı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, birkaç gün içerisinde 14 büyükbaşın ölümünün gerçekleştiği merayı kapatırken, ölen hayvanlardan alınan örnekler ise hastalık tespiti için İstanbul Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

Haber Merkezi 08 Temmuz 2020, 07:05 Son Güncelleme: 08 Temmuz 2020, 07:28 İHA