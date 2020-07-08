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Sakarya’da büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin etti

Sakarya’da tedirgin eden hayvan ölümleri: Mera kapatıldı!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gerçekleşen büyükbaş hayvan ölümleri ilçede tedirginliğe yol açtı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, birkaç gün içerisinde 14 büyükbaşın ölümünün gerçekleştiği merayı kapatırken, ölen hayvanlardan alınan örnekler ise hastalık tespiti için İstanbul Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Sakarya’da ki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin etti.
Sakarya’da ki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin etti.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde görülen ve vatandaşlarda tedirginlik oluşturan büyükbaş hayvan ölümleri ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ölen hayvanlardan numuneler alarak konuyla ilgili çalışma başlattı.

ÖLÜMLER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi’nde bulunan büyükbaş hayvan ölümleri yaşandı. Vatandaşta tedirginlik oluşturan hayvan ölümleri sonrasında Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Sakarya’da ki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin etti.
Ekipler, hayvanların otladığı merayı kapatarak mahallede dezenfekte çalışması yaptı.

NUMUNELER İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Hasta hayvanlardan numuneler alınarak Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Hastalığın tespiti için numune sonuçları beklenirken ilçedeki veteriner hekimler ise hasta hayvanların tedavilerini sürdürüyor.

Sakarya’da ki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin etti.
  • İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürecin en az kayıpla atlatılması için çalışıldığını bildirerek vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

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