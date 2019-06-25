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Gündem Sakaryada etil asetat yüklü tanker yandı 3 yaralı
SAKARYA

Sakarya'da etil asetat yüklü tanker yandı: 3 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde seyir halinde olan kimyasal yüklü tanker alev alev yandı. Yangın sonrasında 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, AFAD ekipleri de olay yerinde kimyasal maddeyi temizlemek için çalışma başlattı.

Haber Merkezi IHA
Tanker yangındına 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Tanker yangındına 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, Pamukova ilçesi D-650 karayolu Hayrettin Mahallesi mevkii Bilecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alican K. idaresindeki 41 ACP 383 plakalı kimyasal yüklü tanker seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Aracın alev aldığını gören sürücü tankeri yol kenarına almak istediği esnada patlama meydana geldi. O esnada yol kenarında park halinde bulunan minibüste patlamadan etkilenerek yanmaya başladı.

Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Sağlık ekiplerince olayda yaralanan 1’i ağır toplamda 3 yaralı ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye sevk edildi.

“AFAD ekipleri olay yerinde”

Yaşanan olay sonrasında tankerde bulunan kimyasal yüklü maddeyi incelemek ve temizlemek üzere olay yerine AFAD ekiplerine bağlı 2 araç ve 10 KBRN personeli sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde maddenin temizlenmesi için çalışmalar sürüyor. Konu ile ilgili inceleme sürüyor.

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