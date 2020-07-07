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SAKARYA

Sakarya'da havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi gözaltına alındı - Son dakika

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi, patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 4 kişi "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

Haber Merkezi AA
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında geçtiğimiz cuma günü patlama meydana gelmişti.
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında geçtiğimiz cuma günü patlama meydana gelmişti.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının 2 sahibi, patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

  • Fabrikadaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla fabrikanın 2 sahibi hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir gözaltı daha
GÜNDEM
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir gözaltı daha

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanelerde, biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
GÜNDEM
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında bir sorumlu müdür, bir iş güvenliği uzmanı ve bir ustabaşının da bulunduğu 4 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından gece saatlerinde çıkarıldıkları Hendek Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

Patlamadan sonra fay hattını andıran 100 metrelik yarık oluştu
OYNAT 01:00
Patlamadan sonra fay hattını andıran 100 metrelik yarık oluştu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından fay hattı şeklinde oluşan yarık, drone ile havadan görüntülendi. Fabrikanın yıkılan binalarının yakınında bulunan arazide yaklaşık 100 metrelik yarık oluştu. Fay hattını andıran yarık, drone ile havadan görüntülendi. Yer altından geçen kablolar yarıkla birlikte gün yüzüne çıktı.


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