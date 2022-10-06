Gündem Sakaryada jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL GÜNDEM

Sakarya’da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonun sonucunda 11 kilogram esrar ile 13 kök yasadışı ekimi yapılmış kenevir ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Sakarya’da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
Operasyon başarıyla tamamlandı

Sakarya’da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Hendek ilçesi Yarıca Mahallesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde; bir şahsın adresinde gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 11 kilogram esrar ile 13 kök yasadışı ekimi yapılmış kenevir ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen suç unsuru malzemelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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