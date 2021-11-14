Sakarya'da jandarma ekiplerinden kaçarken vurulan zanlı hastanede hayatını kaybetti
Sakarya'ya bağlı Karapürçek ilçesinde, 18 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunan Levent Yalın isimli zanlı, jandarma ekiplerinden kaçarken vuruldu. Olay yerinde ilk tedavisi yapılan 40 yaşındaki Yalın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yalın, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olayı duyarak hastaneye akın eden Yalın’ın yakınları sinir krizi geçirerek, güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
REKLAM
Öte yandan, hayatını kaybeden Yalın’ın uyuşturucu başta olmak üzere 18 suçtan aranma kararı bulunduğu öğrenildi.