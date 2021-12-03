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SAKARYA

Sakarya’da jandarma şafak operasyonu düzenledi: 4 gözaltı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen şafak operasyonunda dört adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda pompalı tüfek, silah, bu silahlara ait mühimmat ve içime hazır kubar esrar ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Sakarya’da jandarma şafak operasyonu düzenledi: 4 gözaltı
Sakarya'da şafak operasyonu

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda eş zamanlı olarak dört adrese baskın düzenlendi. Karasu’nun Tepetarla ve Darıçayırı mahallelerinde bulunan dört ev ile eklentilerinde ekipler tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde iki adet pompalı tüfek, iki adet tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Ayrıca aynı adreslerde kurutulmuş ve içime hazır kubar esrar da yakalandı. Olayla ilgili İ.T., M.K., H.Ç. ve A.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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