Sakarya’da jandarmayı şaşkına çeviren operasyon: Vahşi kedi ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması için yasadışı yollardan ithal ve ticaretini yapan şahıslara karşı göz açtırmıyor.

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Yasa dışı yollarla ülkeye sokulmuş

Sapanca’da, ülkeye yasa dışı yollardan yasak vahşi kedi getirildiği bilgisine ulaşan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türleri Sözleşmesi (CİTES) hükümlerine uygun izin belgesi olmadan yasa dışı yollardan ülkeye sokulduğu belirlenen ‘Savannah’ cinsi Afrika vahşi kedisi ele geçirildi.

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AA

Kediyi evinde bulunduran şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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150 bin liraya satılıyor



İnternet üzerindeki fiyatı 70 bin ila 150 bin lira arasında olan ‘Savannah’ cinsi Afrika vahşi kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ile Kocaeli Ormanya Tabiat Parkı görevlilerince alınarak, yeni yaşam alanı Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.