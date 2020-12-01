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SAKARYA

Sakarya’da jandarmayı şaşkına çeviren operasyon: Vahşi kedi ele geçirildi

Sakarya'da yasadışı yollardan ülkeye sokulduğu belirlenen ve internet üzerinde fiyat aralığı 70 bin ila 150 bin lira arasında değişen ‘Savannah’ cinsi Afrika Vahşi kedisi, Sapanca ilçesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ile Kocaeli Belediyesi Ormanya Tabiat Parkı görevlilerince koruma altına alınan kedi, Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesine götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Koruma altına alınan kedi, Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesine götürüldü.
Koruma altına alınan kedi, Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesine götürüldü.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması için yasadışı yollardan ithal ve ticaretini yapan şahıslara karşı göz açtırmıyor.

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Yasa dışı yollarla ülkeye sokulmuş

Sapanca’da, ülkeye yasa dışı yollardan yasak vahşi kedi getirildiği bilgisine ulaşan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türleri Sözleşmesi (CİTES) hükümlerine uygun izin belgesi olmadan yasa dışı yollardan ülkeye sokulduğu belirlenen ‘Savannah’ cinsi Afrika vahşi kedisi ele geçirildi.

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AA
  • Kediyi evinde bulunduran şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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İstanbul'da egzotik havyan operasyonu

150 bin liraya satılıyor


İnternet üzerindeki fiyatı 70 bin ila 150 bin lira arasında olan ‘Savannah’ cinsi Afrika vahşi kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ile Kocaeli Ormanya Tabiat Parkı görevlilerince alınarak, yeni yaşam alanı Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.

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