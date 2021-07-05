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Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında yeni gelişme: Tahliye edilen iki sanık tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davada bir önceki duruşmada tahliye edilen iki sanık itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Sakaryadaki havai fişek fabrikası davasında yeni gelişme: Tahliye edilen iki sanık tutuklandı
Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybetmişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö. hakkında tutuklama kararı çıkartmasının ardından iki sanık gözaltına alındı. İşlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Asiye A. ve Erşan Ö. adliyeye getirildi.

  • Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan iki sanık, tutuklama kararı yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

Adli kontrolle serbest bırakılmıştı

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Haziran'da görülen davanın üçüncü duruşmasında, sanıklar Asiye A. ve Erşan Ö'nün "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar vermişti. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının tahliyeye ilişkin itirazını kabul etmiş ve 2 sanık hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
GÜNDEM
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
GÜNDEM
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
FOTOĞRAF 12
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Hendek'te, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi.
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Gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı.
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Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi.
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Patlama sonrası geniş alanda duyulan patlama sesi nedeniyle insanlar sokağa döküldü.
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Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Kentin her yerinden duyulan patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardına patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


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