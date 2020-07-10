Sakarya'daki ikinci havai fişek patlamasına ilişkin Jandarma açıklama yaptı: Söz konusu değil

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocağında, havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla, Hendek Belediyesine ait kamyondan patlayıcıların indirildiği esnada, dün saat 11.36 sıralarında patlama meydana geldiği hatırlatılarak, 3 jandarma personelinin şehit olduğu 8'i jandarma 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileğinde bulunulan açıklamada, olayın ardından bazı basın yayın organları ve sosyal medya ortamında, icra edilen faaliyetin sanki jandarmanın görevi değilmiş gibi anlaşılacak şekilde birtakım ifade ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Konunun daha iyi anlaşılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtilen açıklamada, 4536 sayılı Patlayıcı Maddelere Uygulanacak Esaslara ilişkin Kanun'un 7’nci maddesinde; "Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerde veya sorumluluğundaki arazi, bölge ve atış sahalarında bulunan her türlü patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere, Jandarma Genel Komutanlığının yetkili ekiplerince gerekli müdahale yapılır." hükmünün bulunduğuna dikkati çekildi.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu patlama neticesinde, fabrika civarına dağılan patlayıcı maddelerin imhasının yapıldığı taş ocağının jandarma sorumluluk bölgesinde bulunması nedeniyle, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görevleri ve Yetkileri Kanun ve Yönetmeliği gereği, patlayıcıların imhasına yönelik tüm iş ve işlemlerin jandarma tarafından ifa edilmesi yukarıdaki kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere kanuni bir zorunluluktur.

Olay bölgesinde patlamadan kaynaklanan, yöre halkının can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek, çevreye dağılmış patlayıcı maddelerin toplanarak, güvenli bir bölgede patlatılma işlemlerinin de konunun uzmanı jandarma personeli dışında başka herhangi bir kurum kuruluş veya görevli birimin yerine getirmesi beklenemez.

Bu kapsamda, konunun hassasiyeti ve önemine binaen Ankara ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıklarından özel eğitimli, konusunda uzman Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personeli görevlendirilmiş, kontrolsüz 15 tondan fazla patlayıcı madde bulunarak aynı bölgede imhası gerçekleştirilmiş, olay günü sabah saatlerinde 1,5 ton patlayıcı madde, havai fişek ve saniyeli fitil imha edilmiştir.

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Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecrasında yer aldığı gibi, bölgede görevli jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir yetki veya görevi yerine getirmesi veya kullanması söz konusu değildir."





"Talimatlar doğrultusunda görev yapıldı"

Sorumluluk bölgesinde meydana gelen patlamada, yapılması gereken adli ve idari tüm iş ve işlemlerin, ilgili mevzuat gereği Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığının emir ve talimatları doğrultusunda Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yerine getirildiği belirtilen açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı mevzuatın kendine verdiği yetki çerçevesinde daima miletinin emrinde görev yapmayı kendine düstur edinmiş, sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin temini, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirleri almakla yükümlü kılınmış 181 yıllık köklü bir teşkilattır." ifadelerine yer verildi.

OYNAT 00:00 Bakan Soylu: Bu işletmenin çalışma izni en kısa sürede iptal edilecek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'daki patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, 'Bu işletmenin çalışma izninin iptali gündeme geldi. Bu işletmenin çalışma ve imar izni en kısa sürede iptal edilecek. Kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa bilmelidir ki bunun gereği yerine getirilecektir' dedi. BiP'te paylaş

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Terörle mücadelenin başarılı şekilde yürütüldüğü şu günlerde, olayın, siyasi saiklerle tartışma konusu yapılmasının, asılsız ve eksik bilgi ile jandarma teşkilatının kamuoyu nezdinde bu tartışmaların içine çekilmek istenilmesinin son derece üzüntü verici olduğu kaydedilen açıklamada, başta terörle mücadele olmak üzere emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen tüm faaliyetlere, hukukun üstünlüğü ilkesi ve kanunların verdiği yetki çerçevesinde devam edileceği vurgulandı.

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OYNAT 02:02 Bakan Soylu: Sakarya'daki patlamada kimin ihmali varsa gerekli işlem uygulanacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'daki patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 'Son günlerde yaşadığımız hem Sakarya'yı üzen hem ülkemizi de insanlarımızı da derinden üzen bu meseleyle ilgili hem adli hem de idari soruşturmalar çerçevesinde çıkan sonuçlara yönelik nereye vardığımızı, nasıl bir adım attığımızı kamuoyuna arz etmeyi de kendimize bir görev olarak addediyoruz. Burada kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa herkes bilmelidir ki bunun gereği yerine getirilecektir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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