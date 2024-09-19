Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada yeni gelişme: 6 şüpheliye gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 28 işçi yaralanırken yaralılardan altısının durumu ağır. Fabrikada yaşanan patlamadan yaralı olarak kurtulan bir işçi yaşadıklarını anlattı. “Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu” diyen işçi Zafer Emanet, “4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı çevirdiğimde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu” ifadelerini kullandı.