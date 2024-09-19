EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada yeni gelişme: 6 şüpheliye gözaltı

Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada yeni gelişme: 6 şüpheliye gözaltı

11:1719/09/2024, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, patlamayı araştırmak üzere 2 müfettiş görevlendirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, patlamayı araştırmak üzere 2 müfettiş görevlendirildi.

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahibi 2 kişinin de bulunduğu 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Sakarya Hendek ilçesindeki makarna fabrikasının yükleme alanı ve değirmenin bulunduğu bölümde, 15 Eylül'de saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre silolardaki gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlamada işçi Mesut Simay (27) hayatını kaybederken, 6'sı ağır, 30 kişi yaralandı.

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Çevre illerden de destek gelen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu ertesi gün söndürüldü.

Müfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, patlamayı araştırmak üzere 2 müfettiş görevlendirildi.


Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması kapsamında, aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 şüpheli, Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 2'si fabrika sahibi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı, 1'i ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı.




#Sakarya
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#maden patlaması

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü
  • Kurumsal
  • İletişim
  • RSS

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: 2024 TÜİK TEFE-TÜFE Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?