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SAKARYA

Sakaryalı CHP'li gençlerden Engin Özkoç'a şok tepki: Yakışmadı, kınıyoruz

Sakarya'da, CHP seçmeni olduklarını belirten bir grup genç, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Gençler, yaptıkları açıklamada, "Ne Sakaryamıza ne de partimize yakıştı. Engin Özkoç'u bu hareketinden dolayı partili olarak kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Gençler yaptıkları açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.
Gençler yaptıkları açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Sakarya'da, CHP seçmeni olduklarını belirten bir grup genç, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"Kınıyoruz"

  • Serdivan ilçesindeki Trafik Park önüne toplanan grup adına basın mensuplarına açıklama yapan Yeşim İstekertik, "Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, TBMM'de Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret, ne Sakaryamıza ne de partimize yakışmıştır. Engin Özkoç'u bu hareketinden dolayı partili olarak kınıyoruz." dedi.

Sakarya'da bir grup genç CHP'li Özkoç'un ahlaksız sözlerine tepki gösterdi
OYNAT 00:56
Sakarya'da bir grup genç CHP'li Özkoç'un ahlaksız sözlerine tepki gösterdi
Sakarya'da, CHP seçmeni olduklarını belirten bir grup genç, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ahlaksız sözlerine tepki gösterdi. Grup adına basın mensuplarına açıklama yapan Yeşim İstekertik, 'Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, TBMM'de Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret, ne Sakaryamıza ne de partimize yakışmıştır. Engin Özkoç'u bu hareketinden dolayı partili olarak kınıyoruz' dedi.

"Ne CHP'liye ne de Sakaryalıya yakışır"

Ulvi Köse de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Sakaryalı ve CHP'li olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun neticede cumhurun başıdır. Devlet terbiyesi denilen bir şey vardır. Bu ne CHP'liye ne de Sakaryalı'ya yakışır. Engin Özkoç'u bu çirkin söylemlerinden dolayı kınıyoruz." diye konuştu.

"TBMM'den özür diliyoruz"

  • Ecem Can ise Atatürk'ün, halk partisi olduğu için CHP'ye oy verdiklerini dile getirerek, "CHP'li bir vekilin TBMM'de bu tarz konuşma yapması, sadece kısa vadede gündemde olmasını sağlar. Sakarya halkı bunu unutmaz. Meclis'te yapılan talihsiz konuşmayı ve Engin Özkoç'u kınıyoruz. Sakarya halkı adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

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