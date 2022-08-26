Gündem Sakaryanın Karasu ilçesinde girdiği denizde kaybolan yabancı uyruklu tır şoförünün cesedi bulundu
SAKARYA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde girdiği denizde kaybolan yabancı uyruklu tır şoförünün cesedi bulundu

Sevkiyat için gemiyle kente gelen Rusya uyruklu tır şoförü Sergey Mavliev (36), akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Yeni Mahallesi liman mevkisinde denize girdi. Mavliev'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Sakaryanın Karasu ilçesinde girdiği denizde kaybolan yabancı uyruklu tır şoförünün cesedi bulundu
Denizde kaybolan Rus TIR şoförünün cesedi bulundu.

Deniz ve karadan arama çalışması başlatan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 200 metre uzaklıkta denizin dört metre derinliğinde tır şoförünü hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Mavliev'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Mavliev'in cenazesinin ülkesine gönderileceği öğrenildi.

Sakarya’dan yürek yakan haber: Denizde kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni bulundu
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Küçükboğaz mevkisinde ailesiyle denize gelen İ.E. (13), arkadaşlarıyla suyun kenarında oynadığı sırada dalgalara kapıldı.
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Aynı bölgede boğulma tehlikesi geçiren başka bir çocuk çevredekiler tarafından kurtarılarak Karasu Devlet Hastanesine kaldırılırken, İ.E. ise gözden kayboldu.
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Cankurtaran ve dalgıç ekipleri suda ve dronla havadan arama çalışması yürüttü. Bölgeye çağrılan sahil güvenlik botu da İ.E'yi aradı.
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Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı İshak Sarı, emniyet müdürü, sahil güvenlik ve jandarma komutanları da çalışmaları takip etti.
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İ.E'nin cansız bedeni, kıyıda arama yapan jandarma ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Küçük Karasu Mahallesi mevkisinde bulundu.<br><br>
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Sakarya’dan yürek yakan haber: Denizde kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde ailesi ile birlikte denize giden 13 yaşındaki kız çocuğu dalgalara kapıldı. Kaybolmadan önceki suda oynadığı esnada cep telefonuyla görüntüleri kaydedilen kızın, denize gitmek istemediği de öğrenildi. Dalga sebebi ile suya giremeyen ekipler su üzerinde drone destekli geniş çaplı arama başlattı. Kaybolan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
Utku için acı bekleyiş: Sakarya'dan Artvin'e tatile gelmişti, denizde kayboldu
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Olay, akşam saatlerinde ilçe sahilinde yaşandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden bayram tatili için ailesi ile memleketi Artvin’in Kemalpaşa ilçesine gelen Utku Göçer, serinlemek için annesi ile birlikte gittiği ilçe sahilinde denize girdi.
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Bir süre sonra denizde yüzen Göçer, gözden kayboldu.
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Haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi.
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Kıyıda ailenin endişeli bekleyişi sürerken, ekipler de, Utku Göçer'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü.
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Ancak küçük çocuğa ulaşılamayınca havanın kararmasıyla çalışmalar sonlandırıldı.
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Takviye ekiplerle arama çalışmalarının sabah devam edeceği belirtildi.
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Utku için acı bekleyiş: Sakarya'dan Artvin'e tatile gelmişti, denizde kayboldu
Sakarya'dan Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bayram tatiline gelen 10 yaşındaki Utku Göçer, girdiği denizde kayboldu. Havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmalarının sabah süreceği belirtildi.

Şoförün kanında tespit edildi

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