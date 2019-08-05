Gündem Sakın açmayın polise teslim edin yazılı çuvaldan lav silahı ile el bombaları çıktı
KOCAELİ

Kocaeli haber: 'Polise teslim edin' yazılı çuvaldan lav silahı ile el bombaları çıktı

'Sakın açmayın polise teslim edin' yazılı çuvaldan lav silahı ile el bombaları çıktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir binanın önüne bırakılmış çuvala sarılı 5 el bombası ve lav silahı bulundu.

Haber Merkezi AA
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Karamürsel'de bir binanın önüne bırakılmış çuvala sarılı 5 el bombası ve lav silahı bulundu.

  • 4 Temmuz Mahallesi İdris Gülbaş Sokak'taki bir binanın önünde üzerinde "Sakın açmayın polise teslim edin" yazısı bulunan çuval olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bomba imha uzmanı ekiplerinin sevk edildiği bölgede, güvenlik önlemi alındı. Ekiplerce yapılan incelemede 5 el bombası ile bir lav silahının çuvala sarılı olarak bırakıldığı belirlendi.

İncelemenin ardından el bombaları ve lav silahı, emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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