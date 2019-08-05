Kocaeli haber: 'Polise teslim edin' yazılı çuvaldan lav silahı ile el bombaları çıktı 'Sakın açmayın polise teslim edin' yazılı çuvaldan lav silahı ile el bombaları çıktı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir binanın önüne bırakılmış çuvala sarılı 5 el bombası ve lav silahı bulundu.

Haber Merkezi 05 Ağustos 2019, 14:19 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019, 14:29 AA