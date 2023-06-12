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Saklandığı yer tespit edildi: Eski HDP'li başkan Ankara'da yakalandı

Ankara'da emniyet güçleri, "PKK/KCK üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul İl Başkanı D.E'nin saklandığı yeri tespit etti. Geçmişte PKK/KCK'nın sözde siyasal alanında örgütsel faaliyetlerde de bulunduğu belirlenen D.E, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. D.E'nin, işlemlerin ardından cezaevine götürüleceği bildirildi.

19:08 . 12/06/2023 Pazartesi
AA
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul İl Başkanı Ankara'da yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul İl Başkanı Ankara'da yakalandı.

Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul İl Başkanı D.E. Ankara'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "PKK/KCK üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul İl Başkanı D.E'nin Ankara'da saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, geçmişte PKK/KCK'nın sözde siyasal alanında örgütsel faaliyetlerde de bulunduğu belirlenen D.E, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince aranan D.E. hakkında, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve resmi bir belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçlarından da işlem yapılacağı belirtildi.

D.E'nin, işlemlerin ardından cezaevine götürüleceği bildirildi.



#Ankara Emniyet Müdürlüğü
#gözaltı
#HDP
#İstanbul İl Başkanı
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