Saklandığı yer tespit edildi: Eski HDP'li başkan Ankara'da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "PKK/KCK üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul İl Başkanı D.E'nin Ankara'da saklandığını tespit etti.