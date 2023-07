Saldırgan takıntılı çıktı: HÜDA PAR'dan rahatsızmış

Adana’da HÜDA PAR il başkanlığı binasına bıçaklı saldırı gerçekleştiren 72 yaşındaki A.S tutuklandı. Önceki gün saat 17 sularında yaşanan korkunç olayda, partinin Adana İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin’a namaz kıldığı sırada bıçakla saldıran A.S. kısa süre içinde yakalandı. Polis sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen A.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.