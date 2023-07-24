Saldırgan takıntılı çıktı: HÜDA PAR'dan rahatsızmış

Bıçaklı saldırgan A.S’nin Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi’ndeki parti binasının karşısında ikamet ettiği, bir süre önce eşini kaybettiği için psikolojik sorunlar yaşadığı ifade edildi. Saldırgan A.S.’nin esnaflara HÜDA PAR’dan rahatsız olduğu şeklinde beyanlarda bulunduğu iddia edildi. Daha önce de iki kez kadın kolları bölümüne girdiği için, parti binasından dışarı çıkarılan A.S.’nin Sacit Pişkin’i bu nedenle hedef almış olabileceği belirtiliyor. Polisin ilk değerlendirmesine göre failin herhangi bir örgütsel ilişkisi bulunmazken, saldırganın polise verdiği ilk ifadede ise, “Bana haber geldi, bu nedenle saldırdım” dediği öğrenildi.