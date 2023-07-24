|
Gündem

Saldırgan takıntılı çıktı: HÜDA PAR'dan rahatsızmış

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanı'nı bıçakla yaralayan, İl Sekreteri'ni de öldüren saldırgan A.S. tutuklandı. 72 yaşındaki A.S'nin psikolojik sorunları olduğu ve HÜDA PAR'a karşı takıntılı olduğu öğrenildi. Saldırgan ifadesinde, “Bana haber geldi, saldırdım” dedi.

Haber Merkezi
04:00 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sacit Pişgin son yolculuğuna uğurlandı.

Sacit Pişgin son yolculuğuna uğurlandı.

Adana’da HÜDA PAR il başkanlığı binasına bıçaklı saldırı gerçekleştiren 72 yaşındaki A.S tutuklandı. Önceki gün saat 17 sularında yaşanan korkunç olayda, partinin Adana İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin’a namaz kıldığı sırada bıçakla saldıran A.S. kısa süre içinde yakalandı. Polis sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen A.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTİDEN RAHATSIZMIŞ

Bıçaklı saldırgan A.S’nin Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi’ndeki parti binasının karşısında ikamet ettiği, bir süre önce eşini kaybettiği için psikolojik sorunlar yaşadığı ifade edildi. Saldırgan A.S.’nin esnaflara HÜDA PAR’dan rahatsız olduğu şeklinde beyanlarda bulunduğu iddia edildi. Daha önce de iki kez kadın kolları bölümüne girdiği için, parti binasından dışarı çıkarılan A.S.’nin Sacit Pişkin’i bu nedenle hedef almış olabileceği belirtiliyor. Polisin ilk değerlendirmesine göre failin herhangi bir örgütsel ilişkisi bulunmazken, saldırganın polise verdiği ilk ifadede ise, “Bana haber geldi, bu nedenle saldırdım” dediği öğrenildi.

PİŞGİN’İN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin'in cenazesi, parti binası önünde alınan helalliğin ardından cenaze töreninin yapılacağı Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Pişgin'in naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Adana Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Adana Valisi Süleyman Elban ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vahşi saldırıyı lanetliyoruz

HÜDA PAR’a yönelik vahşi saldırıyı lanetleyen Ömer Çelik, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirterek, “Yapan ve arkasında varsa birileri, bunlar hukuk karşısında muhakkak bunun hesabını verecektir” diye konuştu. Çelik, saldırıdan yaralı kurtulan İl Başkanı Salih Demir'i, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. “İçimiz yanıyor” diyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise,”Sükuneti muhafaza edeceğiz. Bizleri gayrimeşru alanlara çekmeye çalışanlara inat iyiliği yaymaya, kardeşliği güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

HÜDAPAR tahrikine gözaltı

Adana’da HÜDA PAR yöneticilerine yönelik saldırı sonrası sosyal medyadan provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen Ç.G. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince yapılan araştırma sonrası Ç.G.’nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği belirlendi. Şüphelinin emniyetteki

işlemleri sürüyor.


HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Bu saldırıların kabul edilebilir tarafı yok
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Bu saldırıların kabul edilebilir tarafı yok

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı’ndaki bıçaklı saldırı sonrası sabah saatlerinde Adana’ya geldi. Yapıcıoğlu, dün HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir’in yaralandığı, İl Sekreteri Sacit Pişgin’in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının yaşandığı Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi’ndeki parti binasını ziyaret etti. Bina önünde kurulan taziye çadırında partililerle görüşen Yapıcıoğlu, başsağlığı diledi. Yapıcıoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada saldırının ibadet sırasında yapıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktaran Yapıcıoğlu, "Bu olay henüz çok taze. Sebebi nedir, yapan kimdir, ne amaçla yapmıştır, arkasında hangi güçler vardır bilmiyoruz. Emniyet ve adliye işini yapıyor. Arkasında her kim varsa bütün yönleriyle bu olayın bir an önce açığa çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.


#HÜDA PAR
#Saldırı
#Adana
29 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kamu borç yapılandırma son gün 31 Temmuz