Saldırı girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok!



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/D0PM5JdphN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2021