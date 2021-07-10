Gündem Saldırı girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü
POLİTİKA

Saldırı girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Bölgesinde saldırı bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırı girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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