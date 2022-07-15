Saldırı hazırlığındaki dokuz terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!



Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/ddezHEbfy7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2022

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