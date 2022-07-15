Gündem Saldırı hazırlığındaki dokuz terörist öldürüldü
ANKARA

Saldırı hazırlığındaki dokuz terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırı hazırlığındaki dokuz terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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