Saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist her şeyi itiraf etti

PKK'lı terörist Gülda Bebek
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Diyarbakır ve Konya İl Emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce Konya'da eylem hazırlığındayken 23 Şubat'ta yakalandıktan sonra getirildiği Diyarbakır'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan kadın terörist hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK'lı Gülda Bebek, emniyetteki ifadesinde, 2022'de İran'da Türkiye'ye gelmeden 3 gün önce bir örgüt mensubunun yanına gittiğini, bu kişinin Konya'daki bir örgüt mensubunun kendisine kalacak yer ayarladığını belirttiğini ifade etti.
Tanıştırıldığı bir terör örgütü mensubuyla kaçakların arasına karışarak yasa dışı yollarla İran'dan Van'a, oradan da Konya'ya geçeceğinin kendisine söylendiğini anlatan Bebek, geçen yıl ağustos ayında 7-8 kişi sınırı yasa dışı yollarla geçtiklerini belirterek, şu beyanlarda bulundu:
3-4 gün boyunca polislerin bulunduğu yere gelip keşif yaptım
Irak'ın Gara bölgesinde kaldığı dönemde mutfak tüpü ile patlayıcı hazırlama eğitimi aldığını belirten Bebek, şunları kaydetti:
Kadın teröristin 6 ay önce Konya'ya geldiği belirlenmişti
Hakkında PKK/KCK içerisinde İran'da "sözde özel kuvvet" olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği şeklinde bilgiler bulunan "Xweza Lilaw" kod adlı Gülda Bebek'in Konya'nın Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve örgütün üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edilmişti. PKK'lı Bebek, 23 Şubat'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Örgüt mensubunun saklandığı adreste yapılan aramada, tabanca ve silaha ait 2 şarjör, şarjöre basılı 31 fişek, bomba yapımında kullanıldığı belirtilen lehim makinesi, ampermetre, mini elektrik motoru ve buna bağlı elektrik devreleri, 3 küçük tüp başlığı, 2 küçük ampul ve muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirilmişti. Operasyonda kadın terörist ile irtibatlı olduğu şüphesiyle 3 kişi de gözaltına alınmıştı.
Terör örgütü üyesi Gülda Bebek'in, Konya'ya 6 ay önce geldiği, bu süreçte tanıştığı, hakkında yakalama kararı olan ve 7 suçtan aranan firari M.B.O'ya (33) ailesinden kaçtığını, bu nedenle farklı isimler kullandığını söylediği öğrenilmişti.