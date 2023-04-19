Saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist her şeyi itiraf etti

"Terör örgütü PKK, Konya'da eylem yapmam için beni gönderdi. Konya'ya geldiğimde bir müddet evden çıkmadım. Binadakiler beni öğrenci olarak biliyordu. Benimle evde kalan örgüt mensubuyla patlayıcının devresini hazırladık. Daha sonra Konya'da keşif yapmak için dolaşmaya başladım. Haritalar uygulamasından şehrin farklı noktalarına bakıp, tanımaya başladım. Şehir merkezinde gezerken bir çarşının girişinde bekleyen polisleri gördüm. Bu polislerin çarşı içinde devriye attıktan sonra çarşının girişine gelerek ayakta beklediklerini gördüm. 3-4 gün boyunca polislerin bulunduğu bu yere gelip keşif yaptım. Keşif yaptıktan sonra kaldığım aparta gittim. Mutfak tüpünün üzerine devre sistemini bağladım. Amacım tüpü bir çantaya koyarak çarşı girişinde bekleyen polislerin bulunduğu noktaya gitmek ve burada patlatmaktı. Ya fedai tarzı eylem yaparak kendimi de öldürecektim ya da tüpü zaman ayarlı yapıp ayrıldıktan sonra patlatarak, Irak'a gidecektim. Deşifre olmam durumunda üzerimde bulunan tabancayla yakalanmamak için intihar edecektim."