Gündem Saldırı son anda engellendi Eylem hazırlığındaki teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL

Saldırı son anda engellendi: Eylem hazırlığındaki teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığı yaparken polis tarafından yakalanan terör örgütü TKP/ML üyelerinin bombalı eylem için keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Zanlıların AK Parti Pendik ilçe merkezini hedef almayı amaçladıkları öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Saldırı son anda engellendi: Eylem hazırlığındaki teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı
Eylem hazırlığındaki TKP/ML teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sansasyonel eylem arayışında oldukları değerlendirilen terör örgütü TKP/ML’ye ait bazı hücre evlerini tespit etmiş, dün belirlenen 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye operasyon: 7 gözaltı
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İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye operasyon: 7 gözaltı
  • Baskınlarda, örgütün sözde sorumluları Arzu Özdemir ve Ünal Yiğit’in de aralarında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alınmıştı.


Operasyonda uzun namlulu kalaşnikof otomatik silah, bu silahlara ait mermi dolu 18 şarjör, 1 adet keskin nişancı gizleme kamuflajı, 1 el telsizi, 1 Belçika yapımı uzun namlulu keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan zanlıların sansasyonel eylem için keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde AK Parti Pendik İlçe Merkezi’ne yönelik bombalı saldırı hazırlığı yaptığı öğrenilen zanlılar bölgede incelemeler yapıyor.

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