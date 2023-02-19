Salgın yok: Sağlık Bakanı Koca deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde, bölgedeki sağlık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Afet bölgesinde sabit birimlerde 13 bini hekim 19 bin kişinin hizmet verdiğini anlatan Koca, “74 bin sağlık personeli ve diğer 47 bin personelle Sağlık Bakanlığı’nın bölgedeki personel sayısı 140 bindir” dedi. Koca, afetin vurduğu 10 ilde deprem sebebiyle 6 bin 108 kişinin tedavisinin sürdüğünü, şu ana kadar 13 bin 612 yaralının taburcu olduğunu kaydetti. Koca deprem bölgesinden 51 bin 152 hasta ve yaralının da başka şehirlere nakledildiğini söyledi.

DİYALİZ KAPASİTESİ YETERLİ

Bölgedeki aktif servis yatak sayısının 20 bin 239, doluluk oranının yüzde 60 olduğunu anlatan Koca, yoğun bakım yatak sayısının 3 bin 425, yoğun bakım doluluk oranının da yüzde 78 olduğunu kaydetti. Göçük altından çıkarılan ve uzun süre susuz kalan hastaların yaşayabileceği böbrek sorunları açısından diyaliz kapasitesinin yeterliliğinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Koca, “Diyaliz kapasitemiz hastamızın ihtiyacına cevap verecek düzeyde” diye konuştu.

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI SAHADA

Afetten etkilenen şehirlerde öne çıkan görevlerinin, halk sağlığını tehdit edebilecek şartlara karşı mücadele etmek olduğunu belirten Koca şunları kaydetti: “Deprem gibi afetlerden sonra salgın hastalıklar can yakıcı olabiliyor. Suyun sağlıklı olması, halk sağlığının başında geliyor. Bu amaçla tankerle su verilen noktalarda klor ölçümü yapılıyor. Tüm çadır kentlerde halk sağlığı uzmanı görevlendirildi. Olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler şu an kontrol altında. Sağlık taramalarında 5 bin 746 kişide bağırsak enfeksiyonuna, 1483 kişide döküntülü hastalığa, 103 kişide sarılığa, 61 bin 880 kişide grip benzeri hastalıklara rastlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. Enkaz altından çıkarılan birçok yaralımız için zaruri olan kesik ve yaralardan bulaşan tetanos hastalığına karşı da gerekli aşı yapılmaktadır.”

KOLERA VE TİFOYA RASTLANMADI

Afetzede sayısının yüksek, çadır ve konteyner hayatının yaygın olduğu Hatay’ın, deprem sonrası başka risklere açık olduğunu belirten Koca, şöyle konuştu: “Bunun gereği olarak şu an itibarıyla salgın hastalıklara meydan vermeyecek şekilde hazırlık yapmış durumdayız. Bölgede, bağırsak ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlenmesine rağmen afete maruz kalan illerde ciddi bir halk sağlığı tehlikesi bulunmamaktadır. Kolera ve tifo gibi hastalıklara rastlanmadı.”

6 bin 447 bebek doğdu

Fahrettin Koca, deprem bölgesinde afetin ilk gününden bugüne kadar 6 bin 447 bebeğin dünyaya geldiği bilgisini vererek, her doğan çocuğun yeni bir umut olduğunu söyledi. Koca, bebekler ve annelerinin gerekli sağlık hizmetinin aksatılmadığını vurguladı: Bölgede gebe gözlem sayısı 10 bin 489, lohusa izlem sayısı 10 bin 56, bebek izlem sayısı 37 bin 586. Yeni doğan taramaları kapsamında 10 bin 113 topuk kanı alındı, 5 bin 152 bebeğin SMA taraması yapıldı, 154 bin 212 doz aşıyla çocukluk çağı bağışıklama hizmetlerine devam edildi.



