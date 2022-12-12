Gündem Salih Turhandan sonra Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı da CHPye tepki gösterdi Haddinizi bilin
POLİTİKA

Salih Turhan'dan sonra Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı da CHP'ye tepki gösterdi: Haddinizi bilin

CHP'li Yıldırım Kaya'nın TBMM Genel Kurulu'nda AGD, TÜGVA, TÜRGEV, MGV gibi vakıfları tecavüzcü olarak göstermesine Saadet Partisi'nden tepkiler dinmiyor. Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan'ın ardından Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Çoşkun, Kaya'ya karşı, "Kimsenin ahlaksızca saldırısına müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Turhandan sonra Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı da CHPye tepki gösterdi: Haddinizi bilin
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Çoşkun

Saadet Partisi ve AGD yetkilileri CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın sözlerine tepki göstermeye devam ediyor. Kaya'nın birçok vakıfı tecavüzcü olarak hedef göstermesine AGD Başkanı Turhan'nın ardından Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Çoşkun'da sessiz kalmadı.

'HADDİNİZİ BİLİN'

CHP'li Kaya'nın sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Çoşkun, "Anadolu Gençlik Derneği/Milli Gençlik Vakfı bu ülkenin yüz akıdır. 50 yıllık geçmişinde tek bir leke bulunmayan Milli Görüşün temel taşıdır. Kimsenin ahlaksızca saldırısına müsaade etmeyiz. Haddinizi bilin." dedi.

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