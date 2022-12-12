Salih Turhan'dan sonra Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı da CHP'ye tepki gösterdi: Haddinizi bilin

Saadet Partisi ve AGD yetkilileri CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın sözlerine tepki göstermeye devam ediyor. Kaya'nın birçok vakıfı tecavüzcü olarak hedef göstermesine AGD Başkanı Turhan'nın ardından Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Çoşkun'da sessiz kalmadı.
'HADDİNİZİ BİLİN'
CHP'li Kaya'nın sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Çoşkun, "Anadolu Gençlik Derneği/Milli Gençlik Vakfı bu ülkenin yüz akıdır. 50 yıllık geçmişinde tek bir leke bulunmayan Milli Görüşün temel taşıdır. Kimsenin ahlaksızca saldırısına müsaade etmeyiz. Haddinizi bilin." dedi.