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HATAY

Samandağ sahilinde petrol atıkları elekle temizleniyor

Suriye'deki enerji santralinden 3 Eylül’de yayılmaya başlayan ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmalarına devam ediliyor. Sahilde yapılan çalışmalarda, kum ve partiküller elekten geçirilerek, zararlı maddeler ayıklanıyor.

Haber Merkezi DHA
Samandağ sahilinde petrol atıkları elekle temizleniyor
Açık denizde ve sahillerde devam eden çalışmalarda 11’inci güne girildi.

Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları sürüyor. Hem açık denizde hem de sahilde devam eden temizlik çalışmalarında tonlarca atık, sahilden ve denizden arındırıldı.

Çeşitli donanımlara sahip deniz araçlarıyla çalışmalara devam edilirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca oluşturulan ekipler, Samandağ sahiline vuran partikülleri temizledi. 14 kilometrelik sahilde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, kum ve partiküller elekten geçirilerek, zararlı maddelerden ayıklanıyor.

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