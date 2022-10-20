Şamandıra halatına takılan 'caretta' İstanbul Akvaryum dalgıçları tarafından kurtarıldı

İki gün süren dalışlar sonucunda Life Aquatic Serbest Dalış Okulu iş birliği ile carettanın yeri tespit edildi ve karaya çıkarılan caretta boynuna ve ön uzuvlarına dolanan halattan kurtarıldı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde denizde boynuna ve ön kollarına şamandıra halatı dolanmış bir caretta cinsi deniz kaplumbağası bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Konuyla ilgili İstanbul Akvaryum Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ihbar yapıldı. İhbar sonrasında İstanbul’dan yola çıkan akvaryum dalış ekibi hemen bölgeye intikal etti.

İki gün süren dalışlar sonucunda Life Aquatic Serbest Dalış Okulu iş birliği ile carettanın yeri tespit edildi ve karaya çıkarılan caretta boynuna ve ön uzuvlarına dolanan halattan kurtarıldı. Veteriner ekibin gerekli kontrolleri sonrasında caretta denize geri salındı.

Kurtarılan caretta cinsi deniz kaplumbağası ile ilgili açıklamada bulunan İstanbul Akvaryum genel müdürü Dilek Çapanoğlu: “Carettayla ilgili ihbarı alır almaz dalış ekibimizi İstanbul’dan Kaş’a gönderdik. Ekibimiz uzun süren dalışlar sonucunda boynuna ve ön uzuvlarına halat dolanan carettayı bulup kurtardılar ve gerekli kontrollerini yapıp denize geri saldılar. Ekibimden aldığım teknik bilgiye göre müdahale edilmediği takdirde özellikle boyun kısmına dolanan halatın oldukça sıkı olduğunu, kısa bir zaman sonra carettanın hayatını kaybetme riskinin oldukça yüksek olduğuna hasıl oldum” dedi.

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Denizlere atılan poşetler, maskeler, sigara paketleri, izmaritleri, bütün bu plastik ve halat gibi materyallerin hepsinin deniz canlılarını çok olumsuz etkilediğini belirten Çapanoğlu, “ Denizlerimize ve barındırdıkları ekosistemlere olan ilgimizin yeterli derecede gelişmesi, çevre ve türlerin korunması adına oldukça önemli. Özellikle plastik atıkların denizde yaşayan canlılar için yarattığı tehlikenin farkında olmalı ve bu konuda bilinçli davranmak zorundayız” şeklinde konuştu.

İstanbul Akvaryum küratörü Dr. Uğur Çağlar, “İlk gün bölgede su altında 4 saat süren bir dalış gerçekleştirdik ancak carettayı bulamadık. Sonraki gün yaklaşık 5 metreye yapılan dalış sonucunda carettayı tespit ederek kıyıya çıkarttıklarını belirten Çağlar, “Carettanın boynuna ve ön uzuvlarına dolanan halatlardan kurtararak, gerekli kontrollerimizi yaptıktan sonra denize geri saldık” dedi.

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OYNAT 01:17 Şamandıra halatına takılan 'caretta' İstanbul Akvaryum dalgıçları tarafından kurtarıldı Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde yüzen bir carettanın boynuna ve ön uzuvlarına şamandıra halatı dolandığı görüldü. İstanbul Akvaryum Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yapılan ihbar sonucunda İstanbul Akvaryum dalgıçları bölgeye intikal etti. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde 2 gün süren dalışlar sonucunda caretta kurtarıldı. Kondisyonunun oldukça zayıfladığı görülen carettanın, halattan kurtarılmadığı takdirde kısa bir zaman içinde hayatını kaybedeceği uzman kadro tarafından tespit edildi ve gerekli müdahale yapıldı. Veteriner hekimin kontrolleri sonrasında caretta denize geri salındı.

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