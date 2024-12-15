Şam'da toplu mezarlık bulundu: Esed'in katliamları gün ışığına çıkıyor

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde arama tarama çalışmaları devam ediyor. Başkent Şam'da toplu mezar olduğu belirlenen bir alan ortaya çıktı. Şam Havaalanı'nın arkasında bulunan Hüseyniye bölgesindeki toplu mezarlıktan yayına bağlanan TRT Haber Muhabiri Alattin Geçer, 75 bin kişilik toplu mezarın bulunduğu bilgisini paylaştı.

Şam'ın Hüseyniye bölgesindeki toplu mezarlık havadan görüntülendi.





150 toplu mezar

Yerel kaynakların iddiasına göre alanda sayıları 150'ye varan 20 metre derinliğinde toplu mezarlar bulunuyor. Yine bölgedeki kaynaklar, toplu mezarlıkta 75 bin kişinin katledildiğini aktarıyor.





Toplu mezarların derinliği yer yer 20 metreye ulaşıyor.





Filistinli mülteciler de var





Esed rejimi, Suriye halkına yönelik saldırılarını 2013'te şiddetlendirmişti. 17 Ocak tarihinde Hüseyniye Mülteci Kampı'nı savaş uçaklarıyla bombalayan rejim, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 14 Filistinli mülteciyi katletti. Esed rejimi tarafından Suriye genelinde katledilen Filistinlilerin sayısının bini aştığı ifade ediliyor.













Suriye'nin başkenti Şam'da toplu mezarlık ortaya çıktı.









Şam Havaalanı'nın arkasında bulunan Hüseyniye bölgesi havadan görüntülendi.









Alandaki toplu mezarların 20 metre derinliğe ulaştığı ifade ediliyor.









Toplu mezarlardaki ölü sayısının 75 bine ulaştığı söyleniyor.







