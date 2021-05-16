Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını izlerken kalp krizi geçirdi
AYDİN

Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı: Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını izlerken kalp krizi geçirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Muharrem Günay, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmanın stresine dayanamayıp kalp krizi geçirdı. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı: Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını izlerken kalp krizi geçirdi
Muharrem Günay

Davutlar Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'nde oturan Muharrem Günay, dün Süper Lig'de taraftarı olduğu Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile maçını izlemek için arkadaşlarıyla evinde bir araya geldi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, maçın ikinci yarısını izlerken birden fenalaştı.

Galatasaray'da dramatik son
SPOR
Galatasaray'da dramatik son

Hastanede kurtarılamadı

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Günay'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Günay, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muharrem Günay hayatını kaybetti. Günay'ın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri derin üzüntü yaşadı.

Şampiyon Beşiktaş'a dev gelir
SPOR
Şampiyon Beşiktaş'a dev gelir

Şampiyon Beşiktaş
SPOR
Şampiyon Beşiktaş
Abone Ol Google News
İkinci eldegözde 10 marka

İkinci elde
gözde 10 marka

​Nisan ayı satışlarının yüzde 73'ünü oluşturdu.
Eğitim süreci nasıl olacak?

Eğitim süreci nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması.
İsrail Gazzede hastanelere giden yolları bombalıyor

Filistinli şehit sayısı 174'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi.

Savaş suçu işliyor

Savaş suçu işliyor

​İsrailli insan hakları kuruluşundan dünyaya çağrı.

​İsrail aynı evdeki 8 çocuğu şehit etti.

​Sanders'tan Biden'ın ikiyüzlü Filistin politikasına sert eleştiri.
Trafik canavarı 2 çocuk babasına kıydı

Trafik canavarı 2 çocuk babasına kıydı

​Hızlı araba kullanmasına tepki gösteren genç adama acımadı.
Binlerce kişi<br>sokaklara indi

Binlerce kişi
sokaklara indi

​Filistin'e destek verilip İsrail'e tepki gösterildi.
23 ile sağanak uyarısı

23 ile sağanak uyarısı

​Hava sıcaklıklarında değişiklik olmayacak.
Tanrı bile<br>bunları bağışlamaz

Tanrı bile
bunları bağışlamaz

​Japonya'daki Budist rahipten İsrail'in saldırdığı Filistin'e destek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.