Gündem Samsun-Ankara kara yolunda ulaşıma kar engeli
ANKARA

Samsun-Ankara kara yolunda ulaşıma kar engeli

Samsun-Ankara kara yolunda ulaşıma kar engeli

Çorum'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor. Güzergahta kış lastiği ya da zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmedi.

Haber Merkezi AA
Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım aksıyor.
Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım aksıyor.

Kentte öğlenden itibaren etkili olan kar yağışı, akşam etkisini artırdı. Zaman zaman tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Güzergahta kış lastiği ya da zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları Çorum Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de güzergahta yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede polis ve jandarma ekipleri denetim yapıyor.

Bolu'da hava sıcaklığı 15 derece düşecek
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Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan Bolu'da hava sıcaklıklarının 16 Şubat Salı gününden itibaren 8-15 derece azalmasının beklendiği belirtildi.
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Açıklamada, sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar sürebileceği, buzlanma ve dona karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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Bolu'da hava sıcaklığı 8-15 derece düşecek
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Bolu'da hava sıcaklığı 8-15 derece düşecek
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Bolu'da hava sıcaklığı 8-15 derece düşecek
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Bolu'da hava sıcaklığı 8-15 derece düşecek
Bolu'da hava sıcaklığı 15 derece düşecek
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, il genelinde hava sıcaklığının 8-15 derece azalacağını bildirdi. Açıklamada, sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar sürebileceği, buzlanma ve dona karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.


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