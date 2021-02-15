Samsun-Ankara kara yolunda ulaşıma kar engeli Samsun-Ankara kara yolunda ulaşıma kar engeli Çorum'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor. Güzergahta kış lastiği ya da zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmedi.

Haber Merkezi 15 Şubat 2021, 18:53 Son Güncelleme: 15 Şubat 2021, 18:57 AA