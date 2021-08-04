Eşine şiddetten gözaltına alındı DEAŞ üyesi çıktı

Zanlı hem terör örgütü üyesi olmaktan hem de aile içi şiddet suçlarından adliyeye sevkedildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nden aile içi şiddet ihbarı aldı.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, F.M.A.A.S.'yı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı.

Eşine ve 3 çocuğuna da şiddet uygulayıp uzaklaştırma kararı olmasına rağmen evine tuvalet penceresinden girdiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıkan F.M.A.A.S. hem terör suçundan, hem de aile içi şiddet suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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