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SAMSUN

Uzaktan kumandalı can simitleri hayat kurtarıyor

Hava şartlarının durumuna göre yaklaşık bir kilometre mesafeden kontrol edilebilen uzaktan kumandalı can simitleri, 200 kilogram civarında yük taşıyabiliyor

Haber Merkezi AA
Samsun haber: Uzaktan kumandalı can simitleri hayat kurtarıyor
Uzaktan kumandalı can simitleri, olaylara müdahalede kolaylık sağlıyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü envanterine yılbaşında kazandırılan uzaktan kumandalı can simitleri, olaylara müdahalede kolaylık sağlıyor.

Uzaktan kumandalı can simitleri yıl başında envantere girdi.
AA
Uzaktan kumandalı can simitleri yıl başında envantere girdi.

Deniz Limanı Şubesi'nde görevli personel tarafından kullanılan uzaktan kumandalı can simidi, boğulma vakalarına müdahalenin yanı sıra yüzme yarışları ile Karadeniz kıyısı ve iç sularda düzenlenen etkinliklerin güvenlik tedbirlerinde etkin rol alıyor.

Uzaktan kumandalı can simitleri, 200 kilogram civarında yük taşıyabiliyor.
AA
Uzaktan kumandalı can simitleri, 200 kilogram civarında yük taşıyabiliyor.

200 kilogram yük taşıyabiliyor

Hava şartlarının durumuna göre yaklaşık bir kilometre mesafeden kontrol edilebilen uzaktan kumandalı can simitleri, 200 kilogram civarında yük taşıyabiliyor.

Yaklaşık ağırlığı 13,8 kilogram olan can simitleri, suda 4-6 metre/saniye hızla hareket ediyor.

Deniz Limanı Şubesi Müdür Vekili Gemi Adamı Komiser Ali Türker Karaman, uzaktan kumandalı 2 can simidinin, 2021 yılı başında Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından Deniz Limanı Şube Müdürlükleri bünyesine kazandırıldığını söyledi.

Uzaktan kumandalı can simitleri ile boğulma olaylarına acil müdahalede bulunuluyor.
AA
Uzaktan kumandalı can simitleri ile boğulma olaylarına acil müdahalede bulunuluyor.

Sığ ve kayalık bölgelerde acil müdahale

Boğulma olaylarına daha önce gemi adamları ve seyir hizmetlerinde kullanılan botlarla veya karadan intikal edildiğini anlatan Karaman, "Bu intikaller esnasında sığlık ve girilemeyecek şekilde kayalık olan bölgelere intikalimiz zor oluyordu. Uzaktan kumandalı can simitlerinin envanterimize girmesiyle artık sığlık ve kayalık bölgelere botumuzdan veya kıyıdan atarak boğulma vakası yaşayan vatandaşımıza ivedi şekilde müdahale ediyoruz." dedi.

Can simitleri 50 saatlik çalışma performansı sergiledi.
AA
Can simitleri 50 saatlik çalışma performansı sergiledi.

Karaman, can simitlerinin envantere alındığı 6 ay içinde, kurbağa adam ve seyir hizmetlerinde çalışan gemi adamları tarafından yaklaşık 50 saatlik çalışma performansı sergilendiğini kaydetti.

Bu durumun, gemi adamlarına hem profesyonelleşme hem de olaylara müdahale açısından kolaylık sağladığını aktaran Karaman, "Yüzme yarışlarında kullandığımız en önemli güvenlik tedbiri. Yine devlet büyükleri geldiğinde ya da kıyı kenarlarına, sahil bantlarına kurulan etkinliklerde kullandığımız bir numaralı aracımız oldu." ifadelerini kullandı.

Boğulma olaylarına anında müdahale imkanı sağlıyor

Boğulma olaylarında zamanla yarıştıklarını vurgulayan Karaman, "Dakikaların değil, saniyelerin önemi olduğu için hızlı şekilde ilk yardım eğitimi almış veya dalgıç personelimizle boğulma tehlikesi geçiren vatandaşımızı uzaktan kumandalı can simidiyle taşıyabilmekteyiz. Vatandaşımızı uzaktan kumandalı can simidiyle ivedi şekilde 112 ekibinin bulunduğu en yakın noktaya çıkartabilmekteyiz." diye konuştu.

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