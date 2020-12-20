Bipolar bozukluk tedavisi görüyordu: Beni öldürecekti deyip şizofren hastasını yastıkla boğdu

Samsun’da, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde 'bipolar bozukluk' tedavisi gören 28 yaşındaki Arife K. 46 yaşındaki şizofreni hastası Nadiye Yıldız'ı kendisini öldüreceği iddiasıyla yastıkla boğdu.
Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin Kadın Psikiyatri Servisi’nde ilginç bir olay meydana geldi. Hastanede 2 aydır 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife K., temizlik görevlisi E.G.’nin yanına gelerek, şizofreni tedavisi gören Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğduğunu söyledi. E.G.’nin durumu bildirmesiyle sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kendisini öldüreceğinden korktuğu için boğdu
Hastane görevlileri, Arife K.’yi başka odada gözlem altına aldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Arife K.’yi ifadesinin alınması için Cinayet Bürosu’na götürdü. Arife K.’nin, polise verdiği ifadede, Nadiye Yıldız'ın kendisini öldüreceğinden korktuğu için boğduğunu öne sürdüğü öğrenildi.
Cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı tespit edilecek
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arife K., çıkarıldığı mahkemece cezai ehliyetinin bulunup, bulunmadığının tespiti için tekrar hastaneye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.