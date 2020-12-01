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Samsun haberleri: Caddenin ortasında yürüdü trafiği birbirine kattı: Bana bir şey olmaz

Caddenin ortasında yürüdü trafiği birbirine kattı: Bana bir şey olmaz

Samsun’un Bafra ilçesinde ana yolda trafiği tehlikeye düşüren bir kadın, polis ekiplerini de sürücüleri de zor durumda bıraktı. 'Bana bir şey olmaz' diyerek polis ekiplerine zorluk çıkaran kadın ne adres bilgisini ne de kimlik bilgilerini polisle paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Polisler kadını eve gitmeye ikna ederek, yol boyunca eşlik etti.
Polisler kadını eve gitmeye ikna ederek, yol boyunca eşlik etti.

Samsun-Sinop karayolunda ters yönde yolun ortasında bir kadının yürüyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol Amirliği ekipleri olay yerine gelerek ters yönde yolun ortasından yürüyen kadını yoldan geçen bir sürücü ile birlikte ikna etmek için büyük çaba sarf etti. Trafik ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Akli dengesinin bozuk olduğu anlaşılan ve bir türlü ikna olmayan kadını yolun ortasından kaldırıma alan ekipler zor anlar yaşadı. Komiser Mehmet Yıldız ve polisler, polis otosuna binmek istemeyen ve ismini söylemeyen kadını ikna etmek için uzun süre dil döktü.

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Bana bir şey olmaz dedi kimlik bilgilerini vermedi

Komiser Yıldız, "Niçin yolun ortasından yürüyorsun. Adın ne, nerede oturuyorsun. Evin neredeyse götürelim biz sana yardım etmek için geldik" diyerek kadınla konuşmaya çalıştı. "Bana bir şey olmaz" diyen kadını ikna edemeyen polis ekipleri, 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Bir türlü ikna olmayan kadın ismini ve nerede oturduğunu söylemedi. Bir süre sonra kadını evine yürüyerek gitmeye ikna eden Komiser Mehmet Yıldız, kadınla birlikte yürüyerek şehir merkezine doğru gittiler. Yıldız’ın yolda yürürken de yaptığı ikna çalışmaları sonuç vermedi.

Polislere kendisinin yalnız başına eve gideceğini söyleyen kadın, ekiplerin yanından ayrılarak evinin yolunu tuttu.

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