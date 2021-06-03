Gündem Samsunda eski eşini çocuğunun gözü önünde döven İbrahim Zarapın cezası belli oldu
SAMSUN

Samsun'da eski eşini çocuğunun gözü önünde döven İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 4 ay olmak üzere 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Samsun haberleri: Eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarapın cezası belli oldu
İbrahim Zarap

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 4 ay olmak üzere 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay

Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darbettiği iddia edilen Zarap, tutuklanmıştı. Başında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. ise hastaneye kaldırılmıştı.

Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı belirtilen kadının, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi sosyal medyada tepkiye neden olmuştu.

Eski eşi E.M'yi daha önce de darbettiği ve bıçakla yaraladığı öne sürülen İbrahim Zarap'ın "yaralama" suçundan da ayrıca yargılandığı ortaya çıkmıştı.

Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın konuştu: Tutuklu yargılanmasını ve ceza almasını istiyorum
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Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın konuştu: Tutuklu yargılanmasını ve ceza almasını istiyorum
Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun yanında eski eşi tarafından darp edilen E.M, tedavisinin ardından gazetecilere olay günü yaşadıklarını anlattı. Eski eşinin en ağır şekilde ceza almasını isteyen E.M, 'Çünkü hak ediyor bunu. Benim 5 yaşındaki çocuğumun hiçbir günahı yoktu. O sadece içtiği alkol ve içtiği şeylerin etkisi altında böyle bir şey yapmaya hakkı yoktu. Karşı taraftan tutuksuz yargılanması için dava açılmış. Tutuklu yargılanmasını istiyorum ve ceza almasını istiyorum. Hiç kimse çocuğu için şiddete maruz kalıp da sessiz kalmasın. Çünkü o çocuk o şiddetin içinde daha ağır şeyler yaşayacak' dedi.


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Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Eski eşini çocuğunun gözü önünde döven Zarap hakkında karar.
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