Samsun'da eski eşini çocuğunun gözü önünde döven İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu

Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın konuştu: Tutuklu yargılanmasını ve ceza almasını istiyorum

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun yanında eski eşi tarafından darp edilen E.M, tedavisinin ardından gazetecilere olay günü yaşadıklarını anlattı. Eski eşinin en ağır şekilde ceza almasını isteyen E.M, 'Çünkü hak ediyor bunu. Benim 5 yaşındaki çocuğumun hiçbir günahı yoktu. O sadece içtiği alkol ve içtiği şeylerin etkisi altında böyle bir şey yapmaya hakkı yoktu. Karşı taraftan tutuksuz yargılanması için dava açılmış. Tutuklu yargılanmasını istiyorum ve ceza almasını istiyorum. Hiç kimse çocuğu için şiddete maruz kalıp da sessiz kalmasın. Çünkü o çocuk o şiddetin içinde daha ağır şeyler yaşayacak' dedi.