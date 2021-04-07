Samsun'da hatalı basım 200 TL'yi 55 bin TL'ye satışa çıkardı

Bafra'da süt ve süt ürünleri satışı yapan Hüseyin Güzel, kasadaki paraları düzenlerken 200 TL'lik banknotun, diğer paralardan farklı olduğunu gördü. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '200' yazması gereken yerde iki sıfırın eksik olduğunu gören Güzel, önce paranın sahte olduğunu düşündü.

GÜNDEM 5 lirayı karşılık 50 bin lira istiyor

Ardından bankaya giden ve banknotun gerçek olduğunu teyit ettiren Güzel, paranın hatalı basıldığı öğrenince 200 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 55 bin liradan satışa çıkardı.

GÜNDEM ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı

"Tekliflere açığız"



Süt ve süt ürünleri alım satımı yaptığını anlatan Hüseyin Güzel, “Tesadüfen bu 200 TL elime geçti, nereden geçtiğini de bilmiyorum. Büyük ihtimal müşteriler tarafından verilmiştir. Paranın farklı olduğunu görünce ilk etapta sahte olduğunu zannettim. Tesadüfen bir markete gittik, markette bulunan cihaza parayı koyduk. Esnaf arkadaş, paranın gerçek olduğunu söyledi ama yine de güvenemedim. Mesai başlayınca bankaya gittim ve paranın gerçek olduğunu teyit ettirdim. Paranın koleksiyon değeri taşıdığını düşündüğüm için satışa çıkardım. Uçurum bir para istemiyoruz, 55 bin liradan satışa çıkardık ama tekliflere de açığız” dedi.

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FOTOĞRAF 6 Tonya ilçesindeki bir fırında usta olarak çalışan Şerafettin Elbir, bir müşterisinin verdiği 50 TL'lik banknottaki hatayı fark etti. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde ’50’ yazması gerekirken ‘5’ yazdığını gören Elbir, durumdan şüphelenerek, sahte olduğunu düşündüğü parayı bankaya götürdü. Bankada yapılan incelemelerin ardından, paranın sahte olmadığı anlaşıldı. Paranın hatalı basıldığı tespit edilirken, internette araştırma yapan Elbir, koleksiyoncuların bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrendi. Elbir, hatalı basım paranın fotoğraflarını internet ortamında paylaşıp, satışa çıkardı. Elbir, en az 80 bin TL istediği parayı, en yüksek teklifi verene satacak. Paranın hatalı basıldığını ve Türkiye'de sadece birkaç tane olduğunu söyleyen Elbir, “Akşam iş yerinin kasasını toparlarken, kasadaki 50 TL’nin sıfırının olmadığını fark ettim. Durumu bir arkadaşıma anlattım, arkadaşımda bana bu paralarının değerli olduğunu ve koleksiyonerlerin bu paralara ilgi duyduğunu söyledi. Arkadaşımla paranın sahte olup olmadığını öğrenmek için bankaya gittik. Bankada para okuma cihazından geçti, ardından para kalemi kullandık sahte olmadığını öğrendik. Sonra internette bir araştırma yaptık; bu paraların çok yüksek rakamlara 70-80 bin liraya satıldığını öğrendik. Biz de açık artırma usulüyle parayı 80 bin liradan satışa sunduk. En yüksek teklifi verene parayı vermeyi düşünüyoruz” dedi. Trabzonlu fırıncı hatalı basılan banknota 80 bin lira istiyor Trabzon'u Tonya ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki fırın ustası Şerafettin Elbir, bir müşterisinin verdiği hatalı basım 50 TL'lik banknotu, 80 bin liraya satışa çıkardı. Banknotu açık artırma usulüyle parayı 80 bin liradan satışa sunan Elbir, "En yüksek teklifi verene parayı vermeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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