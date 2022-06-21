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Samsun merkezli altı ilde dolandırıcılık operasyonu: 59 gözaltı kararı

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 59 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte evrak düzenlenerek, emeklilik hak etmeyenleri emekli yaptıkları ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Samsun merkezli altı ilde dolandırıcılık operasyonu: 59 gözaltı kararı
Samsun merkezli altı ilde dolandırıcılık operasyonu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,

"Örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından operasyon başlattı.

Bu sabah Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sahte evrak düzenlenerek, emeklilik hak etmeyenleri emekli yaptıkları ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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