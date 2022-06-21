Samsun merkezli altı ilde dolandırıcılık operasyonu: 59 gözaltı kararı Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 59 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte evrak düzenlenerek, emeklilik hak etmeyenleri emekli yaptıkları ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Abone Ol