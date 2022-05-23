Sokak ortasında çatışma: 2 yaralı

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Düzensiz göçle mücadele: 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yıl başından itibaren Afganistan, Pakistan ve diğer uyruklu 28 bin 581 düzensiz göçmen ülkesine geri gönderildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 70 arttı. Geri gönderme merkezlerinde, idari gözetim altında bulunan 94 farklı uyruktan 18 bin 801 yabancının sınır dışı işlemleri devam ediyor.