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Sokak ortasında çatışma: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde 2 kişi arasında sokak ortasında çatışma çıktı. Olayda biri kadın 2 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Samsun son dakika haberleri... Sokak ortasında çatışma: 2 yaralı
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Bafra'daki olay, Altınkaya Mahallesi Albayrak 3. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y.(26) ile U.Ö. (27) sokak ortasında birbirine ateş etti. Yaşanan çatışmada U.Ö. ve balkonda çamaşır asan F.İ.(56) isimli kadın yaralandı.

İHA

Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

İHA

Pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçan S.Y.’yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde yaralıya ait bir tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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