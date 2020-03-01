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Samsun’a Şehir Hastanesi müjdesi

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, “İlimize yapılması kesinleşen 900 yataklı Şehir Hastanesi sadece ilimiz ve bölge insanının daha nitelikli sağlık hizmeti almasını sağlamayacak, aynı zamanda ilimizi sağlık turizmi anlamında önemli bir noktaya taşıyacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan toplantıya katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Şehir Hastanesi ile ilgili müjdeyi verdi. Şehir hastanesinin Canik ilçesinde 234 bin 371 metre kare alanda yapılmasının kesinleştiğini belirten Oruç, 900 yataklı hastane bünyesinde genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathanenin bulunacağını ve tüm odaları tek yataklı olarak dizayn edilecek hastanede tüm hastalara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunulacağını söyledi.

Muhammet Ali Oruç

Şehir Hastanesi ihale süreciyle ilgili çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanacağının altını çizen Oruç, projenin son şeklinin verilmesi için Sağlık Bakanlığından gelecek heyetle ortak bir çalışma yürüteceklerini, bu çalışmanın ardından ihale sürecine geçileceğinin bilgisini verdi.

KOMŞU ÜLKELERE DE HİTAP EDECEK

  • Şehir hastanesinin Samsun’da ve Karadeniz Bölgesi’nde sunulan sağlık hizmetinin daha nitelikli hale gelmesini sağlayacağını ve Samsun’da sağlık turizmi anlamında da bölgenin merkezi bir il haline getireceğini söyleyen Oruç, “Samsun coğrafi konumuyla sağlık turizmi anlamında oldukça uygun bir noktada. İlimizin Karadeniz kıyısındaki ülkelerle 1, 1,5 saatlik uçuş mesafelerinde bulunması bir sağlık destinasyonu olması noktasında en önemli avantaj. Sağlık Turizmi anlamında ilk adımlarımızı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizle atmıştık. Şehir hastanemizin açılmasından sonra Samsun, Karadeniz’in sağlık turizm açısından önemli bir noktaya gelecek ve Karadeniz’e kıyısı olan tüm ülkelere hitap edebilecek” diye konuştu.

DAHA NİTELİKLİ BİNALARDA SAĞLIK HİZMETİ

Samsun olarak ilçelerdeki hastanelerin tamamın yenilendiğini ya da yenilenme sürecinde olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Oruç, “İl merkezinde halen 1950 ve 70’li yıllarda yapılan binalarla hizmet verilen kurumlar var. Şehir hastanesinin yapılmasından sonra ilçelerden sonra il merkezindeki tüm hastane binalarının modernize edilmiş olacak. Böylece Samsun ve bölge halkına son teknoloji tıbbi tedaviyi daha nitelikli binalarda sunma imkanı elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HASTA YÜKÜNÜ PAYLAŞACAK

Hastanenin Canik’te yapılmasının ilçe halkı için de önemli olduğuna dikkat çeken Oruç şöyle devam etti; “Hali hazırda bu ilçede bir kamu hastanesi bulunmuyor. Burada yaşayan vatandaşlarımızın 2. basamak sağlık hizmeti almak için Gazi ve Eğitim Araştırma Hastanelerimize gidiyor. Şehir hastanesinin açılmasıyla bu bölgedeki vatandaşlarımızın ilçelerinde sağlık hizmetine kavuşacak. Yine yeni hastane sayesinde Gazi ve Eğitim Araştırma Hastanelerimizin hasta yükünün de paylaşılmış olacak. Bu hastaneyi ilimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, eski Sağlık Bakanımız Samsun Milletvekilimiz Dr. Ahmet Demircan’a tüm Samsunlular adına teşekkür ediyorum.”

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