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Samsun'da akılalmaz hırsızlık: Kapısını kırdığı evden 3 gün boyunca valizlerle eşya çalıp taşıdı

Samsun'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Yabancı uyruklu bir kişi, kapısını kırdığı evden 3 gün boyunca 100 bin liralık eşya çalıp, valizlerle taşıdı.

16:43 - 19/03/2024 Salı
IHA
Samsun
Samsun

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi 3 gün boyunca evde bulunan değerli eşyaları, yaklaşık 100 bin lira değerindeki malzemeleri valizlerle taşıyarak kaçtı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Ahmet H.T.T. (45) kapısını kırdığı eve girerek 3 gün boyunca 100 bin liralık mutfak eşyası, giyim eşyası ve elektronik malzeme çaldı. Çaldığı eşyaları 3 gün boyunca valizle taşıyan Ahmet H.T.T., kayıplara karıştı. Ev sahibi 3 gün sonra evine geldiğinde kapısının kırık ve eşyalarının çalındığını görünce polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını aynı suçtan kaydı bulunan Ahmet H.T.T.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Iraklı şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet H.T.T., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



#Hırsızlık
#Samsun
#hayat
44 dakika önce
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