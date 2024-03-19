Samsun'da akılalmaz hırsızlık: Kapısını kırdığı evden 3 gün boyunca valizlerle eşya çalıp taşıdı

Diyarbakır'da dedesinin evindeki para ve altınları çalmak için erkek arkadaşıyla soygun planı yapan torunun hırsızlık girişimi sırasında merdivenden itilen dede hayatını kaybederken olay sonrası düzenlenen ‘Kukla' operasyonuyla H.A. ve erkek arkadaşı S.E. ile birlikte toplam yedi şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, verdikleri ifadede suçlarını itiraf ederek, çaldıkları altınları da gömdüklerini söyledi.