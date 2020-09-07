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SAMSUN

Samsun'da çocuk yuvasında kavga çıktı intihara kalkıştılar: Kızlar farklı yuvalara yerleştirildi

Samsun'da çocuk yuvasında kavga çıktı intihara kalkıştılar: Kızlar farklı yuvalara yerleştirildi

Samsun'da çocuk yuvasında kız grubu arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında binanın çatısına çıkan 2 kız çocuğunu polisler ikna edip indirdi. 2 kız çocuğu ile kavgaya karışan 3 kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi.

Haber Merkezi DHA
2 kız çocuğu ile kavgaya karışan 3 kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi.
2 kız çocuğu ile kavgaya karışan 3 kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Samsun'nun İlkadım ilçesindeki Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası Evleri'nde meydana geldi. Yuvada kalan kız grubu arasında, bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kız çocuğu, binadaki camları kırarak, çıktıkları çatıda el ele tutuşarak intihara kalkıştı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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2 kız çocuğu ile kavgaya karışan 3 kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi.

Kızlar, müzakereci polis tarafından ikna edilerek, eyleminden vazgeçildi. Bu anlara tanık olan çocukların arkadaşları da bina önünde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. İntihara kalkışan 2 kız ve sinir krizi geçiren 4 kız, sağlık kontrolü için ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 kız çocuğu ile kavgaya karışan 3 kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi.

FARKLI YUVALARA YERLEŞTİRİLDİLER

Polisin olayla ilgili soruşturma sürerken, intihara kalkışıp ikna edilen 2 kız çocuğu ile kavgaya karışan 3 kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi.

2 kız çocuğu ile kavgaya karışan 3 kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi.

Öte yandan yurttaki kavgaya kız çocuklarının 'mala zarar verme', 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçundan yargılanacağı da öğrenildi.

2 kız çocuğu ile kavgaya karışan 3 kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi.

2 kız çocuğu ile kavgaya karışan 3 kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi.

2 kız çocuğu ile kavgaya karışan 3 kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi.
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