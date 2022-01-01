Samsun'da DEAŞ operasyonu: İnfaz emirlerini veren terörist tutuklandı

Numan Kurtulmuş'tan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Kur’an eğitimine Orta Çağ zihniyeti demek karanlık bir CHP zihniyetidir

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği 'Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş katıldı. CHP'li Özgür Özel'in Kur'an eğitimini hedef alan açıklamalarına tepki gösteren Kurtulmuş, 'CHP'nin sözcülerinden bir zatın, Kur'an eğitimini Orta Çağ karanlığının bir parçası olarak anlatma zihniyeti, karanlık bir CHP zihniyetidir. Hem helalleşmeden bahsedeceksiniz hem halkın neredeyse tamamının kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim eğitimini Orta Çağ zihniyeti olarak değerlendireceksiniz. Sadece Kur'an eğitimini karşısına almak değil, Kur'an'la yoğrulan eğitim sisteminin bir çağ dışı zihniyeti olduğunu ifade etmek de esas çağ dışılıktır ve CHP'nin ortaya koyduğu bir zihniyettir' ifadelerini kullandı.