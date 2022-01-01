Gündem Samsunda DEAŞ operasyonu İnfaz emirlerini veren terörist tutuklandı
SAMSUN

Samsun'da DEAŞ operasyonu: İnfaz emirlerini veren terörist tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ'ın infaz ekibindeki şüpheli tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Samsunda DEAŞ operasyonu: İnfaz emirlerini veren terörist tutuklandı
​Samsun'da DEAŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

  • Çorum Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ zanlısının dijital incelemelerinde, 3 kişinin infaz edilme görüntüleri olduğu ve kayıtlarda infaz emrini veren Irak uyruklu S.N.S.A.S'nin İlkadım'da yaşadığı belirlendi.

Samsun TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı talimatın ardından operasyon düzenledi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelinin dijital materyallerine el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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