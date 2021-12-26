Samsun’da erik ağacı Aralık ayında çiçek açtı

Küçük ölçekli bir bahçede üretim yapmasına rağmen gelirinin gayet iyi olduğuna dikkati çeken Tosun, şöyle konuştu: Aronya yetiştiricileri, dekar başına Türkiye'de yetiştirilen diğer bitkilerin tamamından daha yüksek gelir sağlıyor. Şu anda kilosunun perakende satış fiyatı, yaş olarak 120 lira, kurusu ise 380 lira. Biz dört kişilik bir aileyiz ve yıllık geçimimizi çok rahat bir şekilde tamamen aronyadan sağlıyoruz. Aynı zamanda bunun sirkesini, reçelini de üretiyoruz. Dondurulmuş olarak da satıyoruz. Altıncı yılımızda bu sene bitki başına verimimiz 4 kilo civarında. Toplamda 5 ton meyve çıkacak.