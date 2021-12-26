Samsun’da erik ağacı Aralık ayında çiçek açtı

İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’nde İsmail Erkan’ın evinin bahçesinde bulunan erik ağacının çiçek açtığını görenler, "Kış ayının ortasında erik ağacı yalancı bahara aldanmış" demekten kendini alamadı.
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Tosun, 6 yıl önce eşi geniz kanserine yakalanınca, antioksidan açısından zengin, mor üzümsü çalı meyvesi olan aronyanın sağlığa faydalarını öğrendi. Ukrayna'dan 200 fidan getiren Tosun, Sarayönü ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'nde 6 dekarlık alana bahçe kurdu. Tıbbi tedavisi devam ederken meyveyi de tüketmeye başlayan eşi sağlığına kavuştuktan sonra Tosun, bahçeyi büyütme kararı aldı. Taleplere yetişemez duruma gelen ve fidan sayısını 1200'e çıkaran Tosun, 20 yıldır özel sektörde yaptığı inşaat malzemeleri satıcılığı işini de bırakarak geçimini aronya bahçesinden sağlamaya başladı.
Tosun, aronya ile eşinin sağlık sorunları nedeniyle tanıştıklarını söyledi. Yaklaşık 6 yıl önce bahçeyi oluşturduklarını ifade eden Tosun, Hem kendimiz tüketiyoruz hem de ihtiyacı olan insanlara meyveyi sunuyoruz. dedi.
Küçük ölçekli bir bahçede üretim yapmasına rağmen gelirinin gayet iyi olduğuna dikkati çeken Tosun, şöyle konuştu: Aronya yetiştiricileri, dekar başına Türkiye'de yetiştirilen diğer bitkilerin tamamından daha yüksek gelir sağlıyor. Şu anda kilosunun perakende satış fiyatı, yaş olarak 120 lira, kurusu ise 380 lira. Biz dört kişilik bir aileyiz ve yıllık geçimimizi çok rahat bir şekilde tamamen aronyadan sağlıyoruz. Aynı zamanda bunun sirkesini, reçelini de üretiyoruz. Dondurulmuş olarak da satıyoruz. Altıncı yılımızda bu sene bitki başına verimimiz 4 kilo civarında. Toplamda 5 ton meyve çıkacak.
Türkiye'de meyvenin yeni yeni tanınmaya başladığını dile getiren Tosun, Avrupa ülkelerinde, ABD'de, Rusya'da ve Balkan ülkelerinde çok ciddi miktarda yetiştirilerek tüketildiğini anlattı. Meyvenin insan sağlına olumlu etkilerini anımsatan Tosun, şöyle devam etti: İçerdiği antioksidan, antosiyanin ve fenollerle bu meyve insan sağlığına iyi geldiği belirtiliyor. Özellikle son yıllarda yaşadığımız pandemi nedeniyle insanların bağışıklık sistemine ve sağlığa verdiği önemle bu meyve ön plana çıktı. Aronya bir sağlık meyvesi. Bizim keyif aldığımız kiraz, kayısı gibi keyif alarak yediğimiz meyvelerin dışında kekremsi, ağızda burukluk bırakan bir tada sahip. Aronya, antioksidan şampiyonu diyebileceğimiz en yüksek antioksidan derecesine sahip olan meyvedir.
Eşinin sağlığı için yetiştirmeye başlamıştı şimdiki geliri şaşırtıyor: Türkiye'de pek bilinmiyor ama en yüksek gelir getiren meyve
Konya'da, kansere yakalanan eşinin sağlıklı beslenmesi için yurt dışından getirdiği fidanlarla "süper meyve" olarak bilinen aronya yetiştirmeye başlayan Tahsin Tosun, tıbbi tedavisi sonrası eşi iyileştikten sonra büyüttüğü bahçesiyle iş sahibi oldu.
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Asıl mesleği aşçılık olan 67 yaşındaki Murat Mıhladız, 1994 yılında kapari bitkisinden çeşitli gıda ürünleri üretmeye başladı. Mıhladız, özel ürettiği kaparili gıda ürünlerinin bir kısmını tescil de ettirdi. Mıhladız’ın kapari bitkisinden<br>ürettiği 17 farklı gıda ürünü, yurt içinin yanı sıra 29 ülkeye gönderiliyor. Kapari’den üretilen ürünler yurt dışında yoğun ilgi görüyor.
Kaparinin birçok hastalığa iyi geldiğini belirten Murat Mıhladız, “Bu kapariyle tarladan sofraya kadar olan kısmıyla çalışmaya başladık. Aşçı olmam sebebiyle bu bitkiyi tanıdıktan sonra çok kıymetli ve şifalı olduğunu gördük. Bu bitkiden çeşitli gıdalar üretmeye karar verdik. Gıda maddesi olarak ürettiğimiz bu ürünlerin hepsinin ayrı ayrı hastalıkları iyileştirdiğini öğrendik. MS hastalığı, karaciğer, kanser, kan ve sindirim sistemi hastalıkları gibi rahatsızlıklara iyi geldiği anlaşıldı. İnsanlarda bu ürünlerimizin iyi geldiğini görünce üniversitelerde klinik çalışmalar yapmaya başladık” dedi.
Kapari karpuzu olarak adlandırılan meyvenin tüm dünyada zehirli olarak bilindiğini ancak araştırmalara göre öyle olmadığını belirten Mıhladız, “Kaparinin çayı, tomurcuğundan turşu, dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok yemekte kullanılıyor. Tabii ki dünya sadece tomurcuklarını tüketiyordu. Biz meyvesini kullanmaya başladık. Kapari karpuzu dediğimiz meyvesi için ‘Zehirlidir, sakın yemeyin’ diyerek insanlara lanse edilmiş. Ancak bunun zehirli olmadığını 2000 yılında TÜBİTAK Gıda Bilimi Araştırma Enstitüsü’nde zehirli olmadığını klinik çalışma yaparak belirledik” ifadelerini kullandı.
Herkesin zehirli sandığı meyveyi yurt dışına ihraç etti paraya para demiyor: Bizi kandırmışlar
Burdur'da kapari bitkisinden üretilen çay, marmelat, reçel ve kapari karpuzu gibi 17 farklı besin ürünü dünyaya ihraç ediliyor.