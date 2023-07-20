Samsun’da işçileri taşıyan servis kaza yaptı: 19 yaralı

Kazada, otomobil sürücüsü Büşra Akyel ile servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Volkan Aydemir, Onur Öğretmen, Samet Şahin, Yasin Erdoğan, Fatih Arabacı, Ayla Sürek, Hande Demirkan, Elif Demiröz, Hakan Boz, Olcay Sırtıkara, Sefa Balcancı, Yaşar Can Temiz, Sefa Açıkel, Mahmut Akbaş, Hacı Ahmet Cici, Emine Deniz, Murat Özkan ve Mehmet Çetin yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.